Англія чи Іспанія? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату Європи
Букмекери вважають фаворитом збірну Іспанії
У Берліні сьогодні, 14 липня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу. У вирішальному матчі Євро-2024 зіграють збірні Англії та Іспанії.
У майбутній грі букмекери вважають фаворитом саме збірну Іспанії.
Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Іспанії в основний час гри становить 2.45, на нічию – 2.80, перемогу Англії – 3.40.
Якщо ж говорити безпосередньо про здобуття титулу Чемпіона Європи, то тут, на думку букмекерів, кращими є шанси іспанців: коефіцієнт на їхню звитягу становить 1.66. Шанси на успіх Англії аналітики оцінюють коефіцієнтом 2.20.
Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня. Команди гратимуть на арені «Олімпіаштадіон» у Берліні. Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо, пряму трансляцію в інтернеті буде здійснювати медіаплатформа Megogo. Безплатно фінал Євро-2024 покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо).
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