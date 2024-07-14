Англія чи Іспанія? Букмекери оцінили шанси фіналістів Чемпіонату Європи

Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня. Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом

Букмекери вважають фаворитом збірну Іспанії

У Берліні сьогодні, 14 липня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу. У вирішальному матчі Євро-2024 зіграють збірні Англії та Іспанії.

У майбутній грі букмекери вважають фаворитом саме збірну Іспанії.

Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Іспанії в основний час гри становить 2.45, на нічию – 2.80, перемогу Англії – 3.40.

Якщо ж говорити безпосередньо про здобуття титулу Чемпіона Європи, то тут, на думку букмекерів, кращими є шанси іспанців: коефіцієнт на їхню звитягу становить 1.66. Шанси на успіх Англії аналітики оцінюють коефіцієнтом 2.20.

Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня. Команди гратимуть на арені «Олімпіаштадіон» у Берліні. Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, пряму трансляцію в інтернеті буде здійснювати медіаплатформа Megogo. Безплатно фінал Євро-2024 покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо).