«Динамо» зіграло нічию у матчі з «Рейнджерс» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Гра між командами закінчилася внічию 1:1

Київське «Динамо» не змогло здобути третю поспіль перемогу у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, зігравши внічию 1:1 з шотландським «Рейнджерс» у першому матчі третього раунду. Попри скасований гол Владислава Ваната у першому таймі через офсайд та небезпечний момент біля воріт «Динамо» , кияни зуміли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки зусиллям Андрія Ярмоленка після прострілу Ваната.

У другому таймі «Рейнджерс» активізувався та створив кілька небезпечних моментів, які вдалося нейтралізувати воротарю «Динамо» Георгію Бущану. Проте, на четвертій компенсованій хвилині Сіріль Дессерс зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат матчу – 1:1.

Матч-відповідь між командами відбудеться у Глазго 13 серпня. Переможець протистояння зустрінеться з переможцем пари «Зальцбург» – «Твенте» у плей-оф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Як повідомлялося, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».