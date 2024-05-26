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Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Сьогодні Таїсії Онофрійчук виповнилось 16 років

Онофрійчук стала бронзовою призеркою з результатом 34.900 бала

На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики відбувся фінал з обручем серед сеньйорок.

Українка Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою з результатом 34.900 бала. Для неї це дебютний чемпіонат Європи. Сьогодні Таїсії виповнилось 16 років.

Золото здобула представниця Болгарії Боряна Калейн.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Будапешт, Угорщина

Вправи з обручем

Фінал

  1. Боряна Калейн (Болгарія) – 35.250
  2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 34.950
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 34.900

 

Джерело
Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика

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