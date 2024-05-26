Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук стала бронзовою призеркою з результатом 34.900 бала
На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики відбувся фінал з обручем серед сеньйорок.
Українка Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою з результатом 34.900 бала. Для неї це дебютний чемпіонат Європи. Сьогодні Таїсії виповнилось 16 років.
Золото здобула представниця Болгарії Боряна Калейн.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Будапешт, Угорщина
Вправи з обручем
Фінал
- Боряна Калейн (Болгарія) – 35.250
- Стіляна Ніколова (Болгарія) – 34.950
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 34.900
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