Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
Протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore
Ресурс Sofascore опублікував символічну збірну команду за підсумками сезону Ліги чемпіонів 2023/24. В її склад також потрапив голкіпер «Реала» та збірної України Андрій Лунін. Він зіграв у 8 з 13 матчів, в жодному з яких його клуб не програв.
Середня оцінка українця від Sofascore у цих 8 матчах склала 7,58.
Варто зазначити, що протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore.
Нагадаємо, що клуб Луніна «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів.
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