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Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів
У 8 матчах сезону Ліги чемпіонів Лунін пропустив 10 голів

Протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore

Ресурс Sofascore опублікував символічну збірну команду за підсумками сезону Ліги чемпіонів 2023/24. В її склад також потрапив голкіпер «Реала» та збірної України Андрій Лунін. Він зіграв у 8 з 13 матчів, в жодному з яких його клуб не програв.

Середня оцінка українця від Sofascore у цих 8 матчах склала 7,58. 

Лунін потрапив до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів фото 1

Варто зазначити, що протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore.

Нагадаємо, що клуб Луніна «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів.

Теги: Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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