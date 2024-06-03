Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною

Зустріч з німцями відбудеться сьогодні, 3 червня, о 21:45

Українська Асоціація футболу (УАФ) оприлюднила заявку збірної України на товариський матч з Німеччиною, який відбудеться сьогодні, 3 червня.

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал»)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Ілля Забарний («Борнмут»), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко («Полісся»).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Віктор Циганков («Жирона»), Михайло Мудрик («Челсі»), Сергій Сидорчук («Вестерло»), Руслан Маліновський («Дженоа»).

Нападники: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсія»), Владислав Ванат («Динамо»).

Поза заявкою опинився гравець «Евертону» Віталій Миколенко, який кілька тижнів тому отримав пошкодження.

Зустріч з німцями розпочнеться о 21:45. Після цього підопічні Реброва зіграють з поляками – 7-го червня у Варшаві, з молдаванами – 11-го у Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.