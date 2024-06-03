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Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стала відома заявка збірної України з футболу на товариську гру з Німеччиною
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2024
Фото Дана Балашова

Зустріч з німцями відбудеться сьогодні, 3 червня, о 21:45

Українська Асоціація футболу (УАФ) оприлюднила заявку збірної України на товариський матч з Німеччиною, який відбудеться сьогодні, 3 червня.

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал»)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Ілля Забарний («Борнмут»), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко («Полісся»).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал»), Віктор Циганков («Жирона»), Михайло Мудрик («Челсі»), Сергій Сидорчук («Вестерло»), Руслан Маліновський («Дженоа»).

Нападники: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсія»), Владислав Ванат («Динамо»).

Поза заявкою опинився гравець «Евертону» Віталій Миколенко, який кілька тижнів тому отримав пошкодження.

Зустріч з німцями розпочнеться о 21:45. Після цього підопічні Реброва зіграють з поляками – 7-го червня у Варшаві, з молдаванами – 11-го у Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Микола Матвієнко Роман Яремчук Олександр Зубков Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Анатолій Трубін Ілля Забарний Михайло Мудрик Андрій Лунін Олександр Тимчик Сергій Сидорчук Збірна України Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Віктор Циганков Тарас Степаненко Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Георгій Судаков

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