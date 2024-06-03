Після закінчення професійної кар'єри футболіста Ребров одразу ж знайшов себе у тренерській професії

Сьогодні, 3 червня, свій 50-й день народження відзначає головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. «Главком» розповідає про кар’єру зіркового футболіста та найцікавіші факти з його життя.

Біографія та початок кар’єри

Сергій Ребров народився 3 червня 1974 року у Горлівці. Перші кроки у футболі робив у місцевому «Шахтарі» та училищі олімпійського резерву (УОР) Донецька. В останньому чемпіонаті СРСР-1991 Ребров, якому того року виповнилося 17, провів 7 матчів та забив два голи. А вже у першому чемпіонаті України (весна 1992) він зіграв у складі команди 19 матчів та забив 10 голів. Після цього на молодого перспективного гравця звернули увагу у Києві.

У «Динамо» Ребров затримався на 8 років. За цей час він провів у команді 189 матчів, у яких забив 93 голи, виходив з командою Лобановського до півфіналу Ліги чемпіонів. З «Динамо» Ребров завоював вісім титулів чемпіона та шість Кубків України. Тричі він визнавався найкращим футболістом країни. У Лізі чемпіонів він забив кілька ключових голів у сезонах 1997/98 (1/4 фіналу ЛЧ) та 1998/99, коли команда дійшла до півфіналу турніру.

В червні 2000-го Ребров перейшов до «Тоттенхема Хотспура» за 11 млн фунтів стерлінгів. У сезоні 2000/01 футболіст провів 36 матчів у всіх турнірах і був твердим гравцем основи, забивши 12 голів. Потім Ребров спочатку був відданий в оренду у «Фенербахчі», з яким став чемпіоном Туреччини, а потім пішов у «Вест Хем Юнайтед».

фото з відкритих джерел

Влітку 2005 року Ребров став вільним агентом і у цьому статусі повернувся до «Динамо». У столичному клубі він зіграв три сезони, встигнувши стати чемпіоном країни, а також володарем Кубка та Суперкубку. Взимку 2008-го українець перебрався до Казані, де у складі «Рубіна» провів ще півтора сезони. Влітку 2009 року титулований футболіст прийняв рішення про завершення кар’єри.

Особисте життя

Ребров був у шлюбі двічі. Вперше він одружився 1998 року з дівчиною на ім’я Людмила. Через рік, 1999-го, у пари з’явився син Дмитро. Навесні 2013-го року Людмила потрапила у ДТП біля бази «Динамо» у Конча-Заспі. В іншій машині їхала молода пара і внаслідок аварії загинула 19-річна дівчина, яка була вагітна. Її супутник кілька місяців провів у приватній клініці, а лікування оплачував Ребров.

Після аварії Людмила із сином перебралися до Лондона, тоді ж брак футболіста розпався. Восени 2013 року стало відомо, що Ребров зустрічається з дівчиною на ім’я Ганна, з якою він одружився влітку 2016-го. У шлюбі з Ганною народилося ще двоє синів – Олександр (2016) та Микита (2018).

Ребров з першою дружиною Людмилою

Футболіст із другою дружиною Ганною та синами

На початку 2000-х Ребров закрутив роман із популярною співачкою Ані Лорак (після повномасштабного вторгнення живе у Росії та підтримує злочинні дії російського диктатора Володимира Путіна – «Главком»), яка на той момент жила у цивільному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою. За словами Юрія, вони познайомилися під час запису альбому. Деякий час навіть товаришували сім’ями з Ребровими, але потім між Кароліною та Сергієм спалахнули інші почуття.

В одному з інтерв’ю Лорак розповідала, що коли Ребров домігся бажаного, то не знав, що робити далі: «Він пропонував мені роль коханки, до якої я не була готова. Почуття померли на рівні зародка. Я зрозуміла, що це не мій шлях і далі нічого не сталося. Якоїсь миті, коли я це все зрозуміла, я сказала: «Ні, так не буде!»

Чемпіон світу та Європи з радіоспорту

Сергій Ребров є чемпіоном світу (2005) та Європи (2003) з радіоспорту. Відомі навіть позивні Реброва – UT5UDX (в Україні) та 5B4AMM, P3X (на Кіпрі). «Ну хіба не привабливо вдягнути навушники і почути голос людини, яка перебуває на Північному полюсі чи орбітальній космічній станції? Все це здорово знімає стреси футбольного походження, розвантажує краще за будь-якого психотерапевта», – розповідав він про своє захоплення.

фото з відкритих джерел

Чемпіоном Європи Ребров став у Туреччині, коли грав за «Фенербахче». А світовий чемпіонат виграв на острові Барбадос у Атлантиці, де відпочивав із родиною . «Залишивши дружину та сина у готелі, сам на 48 годин переселився на радіостанцію. Заплатив за оренду обладнання та став учасником чемпіонату світу, який проходив у ті дні», – згадував футболіст.

Кар’єра тренера

2009-го року, відразу після закінчення кар’єри, 35-річний Ребров стає тренером. Почавши з помічника головного тренера в молодіжній команді «Динамо», за п’ять років він доріс до головного тренера першої команди. За 3 роки в «Динамо» (2014-2017) він виграє 2 чемпіонати та Кубка України й один Суперкубок, а також вперше за довгий час виводить команду у палей-офф, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Потім Ребров тренував угорський «Ференцварош», з яким тричі підряд ставав чемпіоном Угорщини і досягав успіхів у Лізі чемпіонів. В «Аль-Айні» він став із командою чемпіоном та володарем Кубка ліги ОАЕ сезону 2021/22.

фото з відкритих джерел

7 червня 2023 року Сергій Ребров очолив збірну України, уклавши контракт до 2026 року. У першій грі під керівництвом тренера збірна 12 червня зіграла внічию 3:3 із командою Німеччини. А у відбірному турнірі на чемпіонат Європи 2024 року у групі С з Англією, Італією, Мальтою та Північною Македонією, команда посіла 3-е місце та потрапила у стикові матчі.

2024 року, у першій грі етапу плей-офф збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини (2:1), а у вирішальному матчі перемогла збірну Ісландії (2:1) і пройшла у фінальну частину турніру.