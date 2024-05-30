Грецька команда вперше в історії виграла єврокубок: «Олімпіакос» переміг «Фіорентину»

Нульовий рахунок залишався до 116-ї хвилини, аж поки Аюб Ель-Каабі не відгукнувся на навісну передачу і не відправив мʼяч головою у ворота італійців

Клуб з міста Пірей завоював перший у своїй історії євротрофей

У ніч з 29 на 30 травня грецький «Олімпіакос» переміг італійську «Фіорентину» у фіналі Ліги конференцій.

Матч «Олімпіакос» – «Фіорентину» пройшов у Афінах. Команди не змогли визначити кращого за основний час і гра перейшла в овертайм.

Нульовий рахунок залишався до 116-ї хвилини, аж поки Аюб Ель-Каабі не відгукнувся на навісну передачу і не відправив мʼяч головою у ворота італійців. Арбітр тривалий час переглядав момент за допомогою відеоповтору, але все ж зарахував гол.

Перемога «Олімпіакос» – це перший єврокубок в історії грецького футболу.

Нагадаємо, ввечері середи, 29 травня, частина футболістів збірної вирушила до Німеччини з Києва. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Частина гравців збірної України на потязі вирушили до польського Перемишля. Завтра, 30 травня, на футболістів чекає літак до німецького Нюрнберга, де й розпочнеться тренувальний збір до Євро-2024.

До слова, 26-річний Артем Довбик провів найрезультативніший сезон для новачка у чемпіонаті Іспанії у цьому столітті. Форвард перейшов до іспанського клубу у літнє трансферне вікно 2023 року – і за цей сезон оформив одразу 32 гольові дії.