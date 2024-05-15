«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу

«Шахтар» та «Ворскла» вдруге зустрічалися між собою у фіналі Кубка України

«Шахтар» став володарем Кубка України з футболу. У фіналі донецька команда обіграла «Ворсклу» з рахунком 2:1.

У першому за три роки фіналі Кубка України «Шахтар» грав проти «Ворскли» – команди, що втратила шанс на єврокубкові місця у сезоні 2023/24 за результатами виступів у чемпіонаті. Водночас за умов перемоги у Кубку полтавці б отримували право зіграти у кваліфікації Ліги Європи у наступному сезоні.

«Шахтар» та «Ворскла» вдруге зустрічалися між собою у фіналі Кубка України. Перша зустріч між командами на цій стадії закінчилася перемогою полтавців: у сезоні 2008/09 вони перемогли «гірників» з мінімальним рахунком 1:0.

Попри те, що у першому таймі «Шахтар» володів м'ячем, перші гострі моменти створили футболісти «Ворскли». Півзахисник Ібрагім Кане двічі вибігав у контратаку, причому у другому епізоді навіть завдав удар по воротах «гірників». Втім голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник двічі врятував команду.

Рахунок же наприкінці першого тайму відкрив «Шахтар». Подачу з лівого флангу замкнув форвард Данило Сікан – 1:0.

Після перерви «Ворскла» заграла активніша, однак у відповідь пропустила вдруге. Юхим Конопля після скидання Олександр Зубкова завдав гольового удару по воротах полтавців. Арбітр спершу не зафіксував гол, але після перегляду Var вказав на центр поля – 2:0.

Отримавши перевагу, «Шахтар» продовжив контролювати хід подій у матчі. «Ворскла» ж тривалий час так і не змогла створити гольові моменти біля воріт «гірників».

На 85-й хвилині «Ворскла» все ж скоротила відставання у матчі. Ілля Крупський прострілив на Миколу Ковталюка, який п'ятою переправив м'яча у сітку.

Кубок України. Фінал

«Ворскла» (Полтава) – «Шахтар» (Донецьк) 1:2

Голи: Ковталюк, 85 – Сікан, 40, Конопля, 56

Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Динамо» та вдруге став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023/24.

До слова, Україна не підніметься у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а отже гарантовано втрачає одну команду у єврокубковій квоті. Скорочення єврокубкової квоти почне діяти з сезону 2025/26.

Раніше стало відомо, що німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку в ФРН.