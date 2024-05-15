Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
Харківський Житлобуд-1 приймав участь у груповому турнірі жіночої Ліги Чемпіонів
фото: UEFA

Турнір проводитимуть раз на чотири сезони

ФІФА запланувала проведення першого в історії клубного чемпіонату світу серед жінок з футболу на початок 2026 року. Як повідомляє Суспільне, у першому розіграші жіночого мундіалю візьмуть участь 16 клубів. Розподіл квот між континентальними конфедераціями ФІФА наразі не затвердила.

Дебютний турнір заплановано на січень-лютий 2026 року. Надалі чемпіонат будуть розігрувати раз на чотири роки. Також у ФІФА погодили створення нового жіночого клубного турніру під егідою організації – задля «підтримки тривалого глобального розвитку жіночих клубів». Його деталі не розкриваються, проте відомо, що змагання дебютують у 2027 році.

Вперше клубний мундіаль серед жіночих команд був анонсований президентом ФІФА Джанні Інфантіно у 2021 році. Відтоді турнір отримав засадничі принципи, за якими проводитиметься з 2026-го.

Рада ФІФА напередодні засідання Конгресу організації затвердила КЧС-2026 у рамках нового календаря жіночих міжнародних матчів на 2026-2029 роки.

Клубний чемпіонат світу з футболу докладеться до нових ініціатив ФІФА у сфері жіночого спорту. Зокрема, у 2023 році організація схвалила проведення першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жіночих збірних – дебютний розіграш відбудеться у 2025-му.

Відзначимо, що звання найсильнішого жіночого клубу Європи у фіналі Ліги чемпіонів 25 травня розіграють французький «Ліон» та чинні володарки трофею з іспанської «Барселони».

Читайте також: «Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Джанні Інфантіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська збірна U18 зіграла третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею
Збірна України U18 поступилася лідерам чемпіонату світу з хокею
17 квiтня, 20:40
Роман Пилипчук востаннє був тренером молдавського «Шерифу», який він покинув у березні 2024 року
Українець став головним тренером російського клубу
19 квiтня, 16:53
Фанати «Динамо»: Ми не знаємо як буде виглядати наш фанатський сектор після перемоги
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
18 квiтня, 16:15
Після 2025 року президент США зможе списати Україні 100% заборгованості за кредитами із законопроєкту
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
18 квiтня, 06:03
«Ференцварош» цього сезону здобув 35-й титул чемпіона Угорщини
«Газпром» збирається стати спонсором найтитулованішого футбольного клубу Угорщини
22 квiтня, 13:03
У цьому сезоні Віталій Миколенко провів 28 матчів в Чемпіонаті Англії, відзначившись 2 забитими м'ячами
Один з лідерів збірної України ризикує через травму пропустити Євро-2024
29 квiтня, 16:38
Українці перемогли іспанців з рахунком 6:1
Україна здобула четверту перемогу поспіль на чемпіонаті світу з хокею
1 травня, 15:13
Україна підвищилася у класі до дивізіону IA
Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
3 травня, 21:46
Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині
УЄФА розширила до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024
3 травня, 21:18

Новини

ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
8525
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
8303
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
8032
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
5324
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
4600
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Сьогодні, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua