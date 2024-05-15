ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок

Турнір проводитимуть раз на чотири сезони

ФІФА запланувала проведення першого в історії клубного чемпіонату світу серед жінок з футболу на початок 2026 року. Як повідомляє Суспільне, у першому розіграші жіночого мундіалю візьмуть участь 16 клубів. Розподіл квот між континентальними конфедераціями ФІФА наразі не затвердила.

Дебютний турнір заплановано на січень-лютий 2026 року. Надалі чемпіонат будуть розігрувати раз на чотири роки. Також у ФІФА погодили створення нового жіночого клубного турніру під егідою організації – задля «підтримки тривалого глобального розвитку жіночих клубів». Його деталі не розкриваються, проте відомо, що змагання дебютують у 2027 році.

Вперше клубний мундіаль серед жіночих команд був анонсований президентом ФІФА Джанні Інфантіно у 2021 році. Відтоді турнір отримав засадничі принципи, за якими проводитиметься з 2026-го.

Рада ФІФА напередодні засідання Конгресу організації затвердила КЧС-2026 у рамках нового календаря жіночих міжнародних матчів на 2026-2029 роки.

Клубний чемпіонат світу з футболу докладеться до нових ініціатив ФІФА у сфері жіночого спорту. Зокрема, у 2023 році організація схвалила проведення першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жіночих збірних – дебютний розіграш відбудеться у 2025-му.

Відзначимо, що звання найсильнішого жіночого клубу Європи у фіналі Ліги чемпіонів 25 травня розіграють французький «Ліон» та чинні володарки трофею з іспанської «Барселони».