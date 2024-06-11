Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем

Збірна України зустрілася з національною командою Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024

Перед стартом товариського футбольного матчу Україна – Молдова діти заспівали гімн нашої держави

Дитячий акапельний хор з Молдови заспівав державний гімн України перед стартом футбольного поєдинку між двома країнами.

Перед стартом товариського футбольного матчу Україна – Молдова діти заспівали гімн нашої держави на стадіоні Зімбру в Кишеневі.

Як повідомлялося 11 червня збірна України зіграє з національною командою Молдови в заключному контрольному матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024. Станом на 20:25 Україна забила вже четвертий м'яч у ворота Молдови.

Нагадаємо, українські вболівальники, які прийшли на «Тарчинськи Арена» підтримати свою збірну в матчі 5-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2024, влаштували приголомшливий перфоманс перед грою проти Англії. Глядачі на трибунах стадіону у польському Вроцлаві разом із нев'янучим метром української естради Тарасом Петриненком фантастично виконали гімн України.

Раніше збірна України з футболу поступилася Польщі в другому товариському матчі перед Євро-2024. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Як повідомлялося, тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

До слова, 10 березня – День державного гімну України, одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського.

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.