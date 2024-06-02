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«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24
Іспанський клуб переміг з рахунком 2:0
фото: Х/realmadrid

«Реал» отримав 15-й трофей в історії Ліги чемпіонів

2 червня іспанський «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У фіналі команда обіграла німецьку «Боруссію» Дортмунд з рахунком 2:0. Про це повідомляє Суспільне.

«Реал» отримав 15-й трофей в історії Ліги чемпіонів і став лідером за цим показником серед усіх клубів Європи.

Голи забили: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83.

Нагадаємо, що 30 травня відбулося жеребкування основного раунду відбору на Євро-2026 із футзалу. 40 команд поділили на 10 груп по чотири учасники, які з грудня по квітень змагатимуться за 10 прямих путівок у фінальну стадію та вісім місць у плей-оф.

Україна потрапила до найрейтинговішого кошика команд перед жеребкуванням відбору на чемпіонат Європи-2026. Серед збірних, з якими не могла зіграти українська команда – Португалія, Іспанія, Казахстан, Хорватія, Фінляндія, Франція, Польща, Словенія та Сербія.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид) ФК Боруссія (Дортмунд)

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