У французької фігуристки оголилися груди під час виступу на Олімпіаді (фото)
- Сьогодні, 10:35
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У Габріелли Пападакіс виникли проблеми з її вбранням
Француженка Габріелла Пападакіс, яка виступає у танцях на льоду у парі з Гійомом Сізероном, під час короткого танцю на Олімпіаді у Пхьончхані у неї виникли проблеми з костюмом.
При виконанні одного з елементів частина топа сильно задерлася, оголивши груди.
Момент був зафіксований фотографами, а також відтворено у сповільненому зніманні по телебаченню.
За повідомленнями ЗМІ, Пападакіс минулого тижня вже мала проблеми зі своїм костюмом.
«Мій костюм відкрився. Було важко. Таке трапилося зі мною вперше. Однак я намагалася залишатися сфокусованою та хотіла закінчити програму без інших ексцесів», - сказала сама спортсменка.
«Мій найстрашніший кошмар стався на Олімпіаді. Я відразу це відчула. Я молилася. Це все, що я могла зробити», - зазначила Пападакіс.
Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning— CBC Olympics (@CBCOlympics) 19 лютого 2018 р.
The clasp at the back of her halter snapped.
Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu
На цій Олімпіаді проблеми зі своїм костюмом також відчувала корейська фігуристка Мін Ю Ра. Під час короткого танцю у командному турнірі їй також довелося поправляти свій топ.
Джерело: Спорт-Экспресс