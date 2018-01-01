  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У французької фігуристки оголилися груди під час виступу на Олімпіаді (фото)

    У Габріелли Пападакіс виникли проблеми з її вбранням
    Француженка Габріелла Пападакіс, яка виступає у танцях на льоду у парі з Гійомом Сізероном, під час короткого танцю на Олімпіаді у Пхьончхані у неї виникли проблеми з костюмом. При виконанні одного з елементів частина топа сильно задерлася, оголивши груди. Момент був зафіксований фотографами, а також відтворено у сповільненому зніманні по
    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка
    Габріелла Пападакіс і Гійом Сізерон. Фото AFP
    Габріелла Пападакіс і Гійом Сізерон. Фото AFP

    У Габріелли Пападакіс виникли проблеми з її вбранням

    Француженка Габріелла Пападакіс, яка виступає у танцях на льоду у парі з Гійомом Сізероном, під час короткого танцю на Олімпіаді у Пхьончхані у неї виникли проблеми з костюмом.

    При виконанні одного з елементів частина топа сильно задерлася, оголивши груди.

    Момент був зафіксований фотографами, а також відтворено у сповільненому зніманні по телебаченню.

    532_02

    Фото REUTERS

    За повідомленнями ЗМІ, Пападакіс минулого тижня вже мала проблеми зі своїм костюмом.

    «Мій костюм відкрився. Було важко. Таке трапилося зі мною вперше. Однак я намагалася залишатися сфокусованою та хотіла закінчити програму без інших ексцесів», - сказала сама спортсменка.

    «Мій найстрашніший кошмар стався на Олімпіаді. Я відразу це відчула. Я молилася. Це все, що я могла зробити», - зазначила Пападакіс.

    На цій Олімпіаді проблеми зі своїм костюмом також відчувала корейська фігуристка Мін Ю Ра. Під час короткого танцю у командному турнірі їй також довелося поправляти свій топ.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ