У французької фігуристки оголилися груди під час виступу на Олімпіаді (фото)

У Габріелли Пападакіс виникли проблеми з її вбранням

Француженка Габріелла Пападакіс, яка виступає у танцях на льоду у парі з Гійомом Сізероном, під час короткого танцю на Олімпіаді у Пхьончхані у неї виникли проблеми з костюмом.

При виконанні одного з елементів частина топа сильно задерлася, оголивши груди.

Момент був зафіксований фотографами, а також відтворено у сповільненому зніманні по телебаченню.

Фото REUTERS

За повідомленнями ЗМІ, Пападакіс минулого тижня вже мала проблеми зі своїм костюмом.

«Мій костюм відкрився. Було важко. Таке трапилося зі мною вперше. Однак я намагалася залишатися сфокусованою та хотіла закінчити програму без інших ексцесів», - сказала сама спортсменка.

«Мій найстрашніший кошмар стався на Олімпіаді. Я відразу це відчула. Я молилася. Це все, що я могла зробити», - зазначила Пападакіс.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu