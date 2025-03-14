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Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
У березні молодіжна збірна України проведе навчально-тренувальний збір у Туреччині

Цього літа молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад команди на товариські поєдинки зі Словенією та Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У березні молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) проведе навчально-тренувальний збір у Туреччині, який розпочнеться 17-го числа й триватиме до 25-го. Протягом цього збору синьо-жовті зіграють два товариські матчі з однолітками: 21-го – зі Словенією та 25-го – із Польщею.

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса розраховує в цих поєдинках на 23 виконавців. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман («Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Денис Кузик («Кривбас» Кривий Ріг), Олег Федор («Карпати» Львів), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Карпати» Львів).

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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