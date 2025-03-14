Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців

Пропозиції включають швидшу депортацію іноземців, які нелегально перебувають у Чехії і суворішу перевірку місця проживання шукачів притулку

Уряд Чехії планує ухвалити законопроєкт про міграцію до кінця терміну повноважень парламенту. Про це заявили представники всіх коаліційних партій після засідання 12 березня, на яке також було запрошено представників опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на České noviny.

Правляча коаліція представила «Чеській піратській партії» та партії «Свобода та пряма демократія» (SPD) серйозні зміни, спрямовані на посилення міграційних правил у країні. Серед основних пунктів прискорене висилання іноземців, які незаконно перебувають до Чехії, посилення перевірок прохачів притулку, як і, наприклад, скорочення виплатної допомоги проблемним претендентам на міжнародний захист.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що мета нової законодавчої норми полягає в тому, щоб відбити бажання у потенційних мігрантів в'їжджати до країни.

До слова, народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. Концерти Данилка у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі перенесено. У березні артист запланував концерти в Європі.