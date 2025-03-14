В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин

Громадянам слід вийти з укриття

У Києві о 17:54 оголосили повітряну тривогу через загрозу МІГ-31. О 18:14 оголошено відбій.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – написали у Повітряних Силах.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.