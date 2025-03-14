В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Громадянам слід вийти з укриття
У Києві о 17:54 оголосили повітряну тривогу через загрозу МІГ-31. О 18:14 оголошено відбій.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – написали у Повітряних Силах.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.
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