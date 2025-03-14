Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв

До 2014 року військовий ніс службу у складі ЗСУ на території автономної республіки Крим

На 15 років позбавлення волі засуджено колишнього військового льотчика, який працює на космічну програму РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок колишньому льотчику авіаційної ескадрильї Повітряних Сил ЗСУ, який після анексії Криму перейшов на бік ворога. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До 2014 року військовий ніс службу у складі ЗСУ на території автономної республіки Крим. Після приходу окупантів чоловік не прибув на нове місце дислокації військової частини до Вінниці. На момент переходу до складу ворожої армії йому не пропонували ні високих посад, ні звань.

ДБР зауважує, що колишній військовий працює космонавтом-випробувачем та бортінженером екіпажу МКС-72/73 при «Навчально-дослідницькому випробувальному центрі підготовки космонавтів ім. Гагаріна».

Вінницький міський суд Вінницької області визнав його винним у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Раніше кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.