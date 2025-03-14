Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
Колишній льтчик працює на космічну програму РФ
фото: ДБР

До 2014 року військовий ніс службу у складі ЗСУ на території автономної республіки Крим

На 15 років позбавлення волі засуджено колишнього військового льотчика, який працює на космічну програму РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок колишньому льотчику авіаційної ескадрильї Повітряних Сил ЗСУ, який після анексії Криму перейшов на бік ворога. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До 2014 року військовий ніс службу у складі ЗСУ на території автономної республіки Крим. Після приходу окупантів чоловік не прибув на нове місце дислокації військової частини до Вінниці. На момент переходу до складу ворожої армії йому не пропонували ні високих посад, ні звань.

ДБР зауважує, що колишній військовий працює космонавтом-випробувачем та бортінженером екіпажу МКС-72/73 при «Навчально-дослідницькому випробувальному центрі підготовки космонавтів ім. Гагаріна».

Вінницький міський суд Вінницької області визнав його винним у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Раніше кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Читайте також:

Теги: військові росія льотчик Повітряні сили ЗСУ Україна ДБР війна державна зрада Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За версією слідства, Віктор Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках у Хмельницькому, у 2014 році
Обстріл мітингувальників у Хмельницькому під час Майдану: суд виправдав ексслужбовців СБУ
11 березня, 17:28
Селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога
Скільки людей залишаються безвісти зниклими у Бородянці: цифри шокують
10 березня, 06:39
У Януковича-молодшого влада «ДНР» відібрала активи на окупованих територіях
Як влада «ДНР» націоналізувала елітні офіси та недобудоване житло Януковича-молодшого: розслідування
6 березня, 02:19
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
3 березня, 11:55
Цей скандал увійде у підручники з історії: катастрофічно невдала зустріч ознаменувала нову геополітичну епоху
Рузвельт і Рейган перевертаються у могилах… Тема №1
1 березня, 16:45
Ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми
Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень
1 березня, 15:08
Народний меморіал на Майдані Незалежності
Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців
24 лютого, 10:47
Молитва за Україну
Молитва за Україну
24 лютого, 10:07
Нова Америка не хоче бути глобальним поліцейським і слідкувати за порядком у світі
Старому світовому порядку прийшов кінець. Якою буде нова реальність?
20 лютого, 15:20

Новини

Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
На Вінниччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
На Вінниччині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
У Вінницькій області пес допоміг загубленій дитині
У Вінницькій області пес допоміг загубленій дитині
У Вінниці на одному з кладовищ сталася бійка: постраждав охоронець (відео)
У Вінниці на одному з кладовищ сталася бійка: постраждав охоронець (відео)
На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото)
На Вінниччині п’яний пацієнт побив медиків та розтрощив «швидку» (фото)
На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото)
На Вінниччині місцеві з Леніна зробили Шевченка (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
22K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
11K
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6881
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
6627
Усик розповів, чи планує піти в політику

Новини

Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Сьогодні, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Сьогодні, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua