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ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України

glavcom.ua
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ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Лідери ЄС повинні домовитися про витрати 5 мільярдів
фото ілюстративне

Європейські країни намагаються обійти політику Угорщини щодо України

ЄС запропонував створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від €20 до €40 мільярдів на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини. Про це пише «Главком» з посиланням Euractiv.

Минулого місяця дипломатична служба ЄС запропонувала створити схему на рівні ЄС для надання Україні додаткових боєприпасів. У тексті, з яким ознайомилося видання, не було жодної цифри щодо обсягу коштів, необхідних для виконання цих планів.

Як зазначає видання, враховуючи постійну відмову Угорщини підтримувати Україну, пропозиція була переписана таким чином, щоб до неї могли долучитися «держави-члени, що беруть участь". В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни "заохочуються до надання військової підтримки Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше €20 мільярдів , яка може зрости до €40 мільярдів в залежності від потреб України».

Як перший крок, лідери повинні домовитися про витрати €5 мільярдів на €2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році відповідно до пропозицій у тексті.

Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або у грошовій, або безпосередньо у натуральній формі. Сам ЄС зарахує €1,9 мільярда від доходів від заморожених російських активів як свій внесок, навіть якщо ці кошти вже були виділені і частково виплачені.

Пріоритетами ініціативи мають бути великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі тощо.

Текст був переданий країнам ЄС у четвер, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ, що пройде у понеділок.

Нагадаємо, ЄС має намір запустити масштабний проєкт із нарощування інвестицій у ВПК та збільшення обсягів військового виробництва, націлений на підтримку України та стримування Росії на тлі прагнення США звести до мінімуму свою роль у забезпеченні європейської безпеки.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не хоче поширення ядерної зброї на схід Європи, вважає американський віцепрезидент Джей Ді Венс.

«Я не говорив із президентом конкретно щодо цього питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід Європи», – сказав Венс в інтерв'ю.

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Теги: Україна військова допомога боєприпаси військові

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