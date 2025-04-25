У Франції під час тренування загинула 18-річна гірськолижниця

Лікар невідкладної допомоги негайно відреагував на інцидент, проте спроби реанімувати дівчину виявилися безуспішними

Чемпіонка Франції U18 у слаломі Марго Сімон трагічно загинула під час тренування у межах змагань Red Bull Alpine Park, які з 24 по 27 квітня проходять у Валь-д'Ізері (Франція). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Dauphiné Libéré.

Дівчині було 18 років. Вона загинула рано вранці 24 квітня внаслідок падіння під час тренування. Лікар невідкладної допомоги негайно відреагував на інцидент, проте спроби реанімувати Марго виявилися безуспішними. Прокуратура Альбервіля розпочала розслідування обставин трагедії.

Міжнародна федерація лижних видів спорту та сноуборду (FIS) вже висловила співчуття близьким Сімон.

«FIS висловлює щирі співчуття сім'ї та близьким Марго і пропонує свою повну підтримку в цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві.

Турнір Red Bull Alpine Park організовується чемпіоном Олімпіади-2022 у слаломі французом Клеманом Ноелем. Змагання передбачали елементи паралельного слалому та фрістайлу.

Нагадаємо, двоє учасників напівмарафону в Алма-Аті (Казахстан), 84-річний Аккоян Рсалієв і 21-річний Нурбол Ахмаді, померли під час забігу в неділю, 20 квітня.

Обидва учасники долали дистанцію напівмарафону (21,1 км) та були постійними учасниками забігів у даній гонці. Рсалієв впав на першому кілометрі дистанції, за хвилину до нього під'їхала бригада швидкої допомоги, пульсу не було. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.

Ахмаді знепритомнів на 16-му кілометрі. Смерть настала до приїзду реанімаційної бригади. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.