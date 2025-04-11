У Луцькому ТЦК знайдено мертвим голову військово-лікарської комісії

Тіло було відправлено на судово-медичну експертизу

У Луцьку приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки було знайдено мертвим медика обласної лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Волинської області.

Криміналісти провели огляд тіла за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «природна смерть». Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

За даними ЗМІ, йдеться про голову ВЛК, лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака. Зазначається, що він залишився ввечері після роботи для внесення даних, а вранці чоловіка знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя.

Нагадаємо, вранці 9 квітня у лабораторії «Діла» на вулиці Гарматна, 39В у Києві помер чоловік.

Як повідомлялося, 5 квітня на фронті загинула українська художниця, волонтерка та військовослужбовиця Маргарита Половінко.

До слова, у Південній Кароліні виявили мертвими колишнього менеджера Bloomberg Річарда Самарела, його дружину Ліну та дев'ятирічну доньку Саманту.

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