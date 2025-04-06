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Кількість жертв ракетної атаки у Кривому Розі зросла до 20 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кількість жертв ракетної атаки у Кривому Розі зросла до 20 людей
Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі 4 квітня
фото: Офіс президента

6 квітня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих. Сьогодні, 6 квітня, у лікарні помер 57-річний чоловік. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком» .

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 20 осіб. Ще один чоловік помер у лікарні. Вілкул зазначив, що лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

«На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років», – написав він.

Внаслідок російських терористичних атак 4 квітня постраждали 74 людини – від тримісячної дитини до людей похилого віку. 36поранених зараз перебувають у лікарнях, 18 – у тяжкому стані, у тому числі 4 дітей. Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу.
 
Загалом пошкоджені 60 багатоквартирних будинків, 23 приватні будинки та одна адмінбудівля, 8 закладів освіти та культури, 26 об’єктів бізнесу, автомобілі.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Також у неділю, 6 квітня, в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу.

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Теги: смерть Кривий Ріг ракетна атака

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