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Відповідь Трампу: канадська провінція підвищує тарифи на світло для трьох штатів США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відповідь Трампу: канадська провінція підвищує тарифи на світло для трьох штатів США
Таке рішення прийняли у Канаді у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа
фото: Reuters

Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину до всієї електроенергії

Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg. 

«Повірте мені, коли я кажу, що я не хочу цього робити. Я почуваюся жахливо за американський народ. Відповідальність несе одна людина. Це президент Дональд Трамп», – сказав прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину до всієї електроенергії. Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день від додаткової плати, «яка буде використана для підтримки працівників Онтаріо, сімей і підприємств».

Втім, згідно з підрахунками Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував із Канади близько 4,4% загальної кількості електроенергії, а Міннесота та Мічиган ще менший відсоток.

Нагадаємо, перша доба торгової війни США щодо Канади вже принесла відчутні результати. Тепер канадці не зможуть купувати низку продуктів, а американці – продавати їх Канаді

Крім цього, більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon.

Так, одна з провінцій Канади блискавично відреагувала на недружні дії з боку США. Прем'єр Британської Колумбії Девід Ебі зробив звернення до канадців та пообіцяв підтримку у «погані» часи. Раніше федеральні чиновники попередили, що 25% мита у відповідь з боку Канади на 1300 товарів зі США призведуть до зростання цін на продукти харчування і не тільки. І в переліку не лише американська кава, апельсиновий сік та арахісова олія.

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Теги: тарифи міністр продукти президент харчування Канада США

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