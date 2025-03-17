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Провінції Канади потерпають від спалаху небезпечної інфекційної хвороби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кір легко поширюється серед пацієнтів і може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям
фото: nationalpost.com

Канадська провінція Онтаріо потерпає від великої кількості випадків кору, проте в інших регіонах ситуація не краща

Головний санітарний лікар канадскої провінції Онтаріо Кіран Мур повідомив, що з кінця жовтня в Онтаріо було зареєстровано 350 випадків зараження на кір. З них 173 випадки – за останні кілька тижнів, причому 31 особу було госпіталізовано через важку форму хвороби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

При цьому вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, за словами Мура, використовується вже понад півстоліття і «довела свою ефективність як одна з найбезпечніших вакцин». Проте люди не хочуть робити щеплення. В результаті Онтаріо показав щодо кору найгіршу статистику за десятиліття, і більшість хворих якраз не були вакциновані.

«Санітарні лікарі провінцій Канади хапаються за голову. На дворі 21 століття, а люди заражаються інфекціями, про які мали вже забути. Канадці стрімко поширюють небезпечну інфекцію з регіону до регіону», – йдеться у матеріалі. 

І в такій ситуації не лише центральна провінція Канади. Поширення інфекції стало результатом міжпровінційного спалаху, стверджує санітарний лікар. Зростання захворюваності зафіксовано у Нью-Брансвіку, потім у Манітобі. Більшість хворих живуть у Південно-Західному регіоні, де зареєстровано майже половина випадків, та у сусідньому Гранд-Ері, де їх близько 27%. Вірус поширився і на сотні кілометрів від цього регіону, на захід до Віндзора та на схід до Ніагари.

«Понад 96% випадків в Онтаріо зареєстровано серед нещеплених людей. Кір легко поширюється серед таких пацієнтів і може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи пневмонію, дихальну недостатність, набряк мозку і, в окремих випадках, смерть», – підкреслив Мур і закликав канадців робити щеплення.

Нагадаємо, у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні та про обстановку на фронті. 

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Теги: здоров'я Канада соціум лікар смерть щеплення вірус

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