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Новий прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Новий прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7
Президент України отримав запрошення на саміт під час телефонної розмови з премʼєром Канади
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Саміт «Групи семи» відбудеться в середині червня

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт «Групи семи». Захід має відбутися на початку літа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За словами Карні, він передав Зеленському запрошення на саміт під час телефонної розмови.

«Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 в Альберті в червні», – сказав речник уряду Канади.

Канада, яка цього року головує в «Групі семи», прийматиме саміт у Кананаскісі, що в західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським й іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру.

Зокрема, політики говорили про санкції проти Росії, і особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків, проти схем заробітку російської держави.

Як відомо, очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став новим премʼєром країни.

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Теги: Канада Велика сімка Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр

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