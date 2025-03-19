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Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу
Організатори шоу пояснили відсторонення Tesla міркуваннями безпеки
фото: CBC News

Організатори убезпечилися від можливих протестів

Міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC News.

Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі». Своє рішення вони пояснили занепокоєнням щодо безпеки: останнім часом проти Tesla в Канаді проходили численні протести, адже власник автокомпанії Ілон Маска є соратником президента США Дональда Трампа.

Виконавчий директор Міжнародного автошоу у Ванкувері Ерік Нікол заявив, що він  остерігався не лише масових протестів, а й «актів вандалізму».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд  Трамп запровадив 25% мита на канадський імпорт та публічно називав Джастіна Трюло (нині вже – експрем’єра Канади) «губернатором штату Канада».

Щодо Маска та його компанії Tesla, то серію нападів на автосалони, зарядні станції та автівки, що належать Tesla, зафіксовано й у самих Сполучених Штатах. Сам Маск тим часом звинувачує у цих нападах представників Демократичної партії – мовляв, вони є «поганими людьми».

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Теги: Канада протест Tesla Ілон Маск

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