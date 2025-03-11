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Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США
колаж: MarketWatch

Після слів Трампа про рецесію IT-сектор США втратив $1 трлн

На ринку акцій США зафіксовано найгірший день цього року. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор. Сукупна капіталізація компаній, що входять до індексу NASDAQ 100, за день скоротилася на 1 трлн доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ринок американських акцій впав після того, як в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 9 березня, президент США Дональд Трамп відмовився унеможливлювати ризики рецесії. Він заявив, що для американської економіки «настає перехідний період»,  коли набере чинності мито на імпорт. На запитання, чи очікує він на рецесію в США у 2025 році, Трамп відповів: «Я ненавиджу робити такі прогнози. Це перехідний період, оскільки те, що ми робимо, дуже важливо. Ми повертаємо багатство в Америку. Це важливо». Він додав, що мине трохи часу, перш ніж американці побачать результати його політики.

Індекс волатильності VIX Index (VIX), який часто називають «індексом страху» Волл-стріт, виріс на 3.6 пункту і досяг 27, що стало найвищим показником з 18 грудня, підрахував Reuters.

Серед акцій, що входять до індексу S&P 500, у лідерах зниження були акції виробника електрокарів Tesla (-14%) та розробника програмного забезпечення Palantir Technologies (-11%). Папери Apple втратили 5.3%, акції Microsoft – 3.5%, а папери NVIDIA подешевшали на 4.8%.

Інвестори на американському фондовому ринку побоюються, що президент США готовий зазнавати труднощів в економіці та на ринках задля досягнення довгострокових цілей, пов'язаних з митами та скороченням державного апарату, пише Bloomberg.

До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США, що посилюється торговельними війнами, відзначили в Janney Montgomery Scott. «Президент Трамп подвоїв зусилля щодо реалізації поточної політики та визнав можливість уповільнення темпів зростання, і це вплинуло на настрої на ринку», – сказав експерт The Sevens Report Том Ессей.

Аналітики Уолл-стріт почали переглядати оптимістичні прогнози щодо індексу S&P 500 на 2025 рік, оскільки мита Трампа на товари з країн-торговельних партнерів, таких як Канада, Мексика та Китай, викликають побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та падіння ринків.

У RBC Capital Markets знизили прогноз за індексом S&P 500 з 5775 до 5600 пунктів до кінця року. У JPMorgan попередили, що прогноз на кінець року за індексом S&P 500 на рівні 6 500 пунктів, що приблизно на 13% вище за закриття п'ятниці, може не виправдатися до грудня. Згідно з проведеним Bloomberg опитування, в середньому Уолл-стріт очікує, що індекс S&P 500 закриє 2025 трохи вище 6 500 пунктів.

До слова, економісти та аналітики переглядають свої прогнози, підвищуючи ймовірність економічного спаду в США, що може призвести до затяжного періоду нестабільності на фондовому ринку.

Нагаадаємо, Білий дім підбив підсумки перших 50 днів роботи президента США Дональда Трампа та його адміністрації. В якості прикладів перераховані саме 50 рішень політика, і всі вони представлені, як «успішні». Більше того, зазначається, що Трамп зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності.

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Теги: Канада Китай Дональд Трамп імпорт Tesla Мексика Apple президент втрати економіка бізнес

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