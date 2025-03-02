Канада розглядає можливість відправки військ в Україну – Трюдо

Трюдо: Ми не будемо поспішати з обговоренням питань щодо забезпечення миру, якого ще немає

Трюдо підкреслив, що Канада з перших днів війни є однією з найактивніших країн, які підтримують Україну

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна розглядає всі можливі варіанти підтримки миру в Україні, зокрема й відправку канадських військових у складі міжнародного контингенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

«Канада шукає найефективніші способи допомоги, і, як я вже казав кілька днів тому, всі варіанти залишаються на столі», – наголосив Трюдо.

Він підкреслив, що Канада з перших днів війни є однією з найактивніших країн, які підтримують Україну. За його словами, канадські інструктори вже підготували близько 40 тис. українських військовослужбовців. Водночас прем'єр зазначив, що не хоче поспішати з конкретними заявами щодо майбутніх кроків у забезпеченні миру.

«Ми не будемо поспішати з обговоренням питань щодо забезпечення миру, якого ще немає. Але Канада готова і відкрита до всього необхідного», – заявив він.

Також Трюдо повідомив, що у понеділок планує зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III, під час якої обговорить важливі питання.

«Для канадців зараз немає нічого важливішого, ніж захист нашого суверенітету та незалежності як нації», – підкреслив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.