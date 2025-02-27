Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою

Відвідувачі припускають, що нова назва напою залишиться назавжди

У кав'ярнях Торонто замість «американо» подають чашку «канадіано». Таким чином власники закладів виразили невдоволення закидами Дональда Трампа в бік їхньої держави. Усе пов'язано з тим, що лідер США ввів 25-відсотковий податок на канадські товари та раніше обізвав Канаду «51-м штатом Америки», посягнувши тим самим на територіальну цілісність держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Відомо, що рушійною силою для «кавового опору» стала канадська компанія Kicking Horse Coffee. Саме у їхньому закладі вже протягом 16 років варять автентичне «канадіано», зазначають у виданні.

У Канаді на тлі заяв Трампа почали масово продавати напій скріншот із сайту kickinghorsecoffee.ca

Як зазначає власник однієї з тих кав'ярень, де розпочали продаж «канадіано» – мети щодо політизації свого закладу в нього немає. Натомість він просто прагне продемонструвати підтримку його державі, яка цього зараз украй потребує.

«Знаєте, для нас це добре: показувати, що ми ті, хто ми є і нагадувати іншим людям, що нас не можна топтати і гнобити», – зізнається 25-річний Вільям Олів'єра, власник місцевого кафе «Белімз».

До руху опору приєдналася і Елізабет Уотсон, власниця кафе «Палісейдз» у Британській Колумбії. За її словами, співробітники вирізали два невеликі аркуші паперу і написали на оголошенні Canadiano. Також назву напою замінили і в самому меню.

Кав`ярні Канади підхопили флешмоб і подають замість американо автентичне «Канадіано» фото: The Washington Post

Місцеві мешканці позитивно сприйняли зміни та припустили, що назва «американо» до цих кав'ярень вже ніколи не повернеться, пишуть у виданні.

Як відомо, цього місяця Трамп запровадив комплексу «тарифну війну». Зокрема, ввів 25-відсотковий податок на товари з Канади, щоб змусити країну вжити більш рішучих дій проти нелегальної імміграції та торгівлі наркотиків, які потрапляють до США. На наступний день після цієї заяви прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав канадців «обирати продукти, виготовлені саме у Канаді». Згодом після обіцянок Канади виконати ці зауваження, Трамп призупинив дію наказу. Проте лише до кінця місяця. Натомість у низці провінцій Канади влада почала вводити обмеження або повну заборону на продаж виробленого в США алкоголю.



Загалом протести Канади проти уряду США стрімко зросли після того, як Трамп вперше націлився на північного сусіда своєї країни. Як зазначає видання The Washington Post, хокейні вболівальники освистували американський національний гімн під час ігор. Водночас, сувенірний магазин Онтаріо продавав одяг із написом «Канада не продається», а підприємці розробили програми, які допомагають ідентифікувати вітчизняні товари.

Також канадці чинять потужний опір Ілону Маску. Наразі відомо, шо вже понад 230 тисяч канадців підписали петицію з проханням до прем`єра Трюдо, аби той позбавив мільярдера Маска громадянства та паспорта Канади. Це пов`язане з масштабною програмою скорочень держпрацівників і держпрограм, якою він керує.

Раніше «Главком» повідомляв, що Канада запровадила нові санкції проти РФ. Вони торкнулися тіньового флоту та оточення Кадирова.