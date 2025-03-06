Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа

Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом

У Канаді вимагають перейменувати автомагістраль, названу на честь легендарного хокеїста Вейна Грецькі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

В Едмонтоні 31-річний шанувальник клуба НХЛ «Ойлерс» Грант Пріт, який з дитинства вболіває за команду, запустив онлайн-петицію з вимогою прибрати ім'я Вейна Грецькі з ділянки автомагістралі, яка носить його ім'я з 1999 року.

Петиція на Change.org за тиждень зібрала понад 10 тисяч підписів.

Повідомляється, що через свою ініціативу Пріт втратив кількох близьких друзів.

«Люди можуть товаришувати, з ким хочуть. Але для мене є риса, за яку не можна заходити – це суверенітет Канади», – сказав уболівальник «Ойлерс» Грант Пріт.

Варто зазначити, що Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом і підтримку його політики щодо Канади.

На підставі багатьох опитувань хокейних авторів, колишніх гравців, генеральних менеджерів та тренерів Вейна Грецькі вважають найкращим хокеїстом усіх часів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

Як зазначив Трюдо, для запровадження Трампом тарифів щодо канадських товарів не було «абсолютно ніякого виправдання або необхідності». За словами канадського політика, тарифи на товари зі США на суму $30 млрд буде запроваджено негайно, а на решту товарів на суму $125 млрд – через 21 день.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейса Amazon, таким чином канадці спеціально уникають покупок із США, протестуючи проти нової політики Трампа.