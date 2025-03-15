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США більше не дружня країна. Соціологиня розповіла, яким державам довіряють українці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США більше не дружня країна. Соціологиня розповіла, яким державам довіряють українці
Савлення до США в українців змінилося після сварки Зеленського та Трампа в Білому домі
фото з відкритих джерел

70% опитаних українців відповіли, що їхнє ставлення до Сполучених Штатів погіршилося

Недавнє соціологічне дослідження показало, що США більше не сприймаються як одна з найбільш дружніх країн для України. Зміни в настроях українців сталися після напруженої зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі. Як повідомляє «Главком», про це розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю «РБК-Україна».

Соціологиня нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення США ідентифікувались більшістю українців як один з двох ключових партнерів України в цій війни – другим партнером була Велика Британія.

Таке ставлення українців, зазначила Близнюк, пояснювалося обсягами військової допомоги, запровадженими санкціями проти Росії та іншою підтримкою з боку цих країн.

«Але останнє дослідження, яке було проведене одразу після напруженої зустрічі президентів України та США у Вашингтоні, показало зниження рівня довіри до США. Зокрема, 70% опитаних відповіли, що ставлення погіршилося», – повідомила соціологиня.

Як тепер ставляться українці до США

Зміни у ставленні українців до США, за словами Євгенії Близнюк, викликані як загальною зміною риторики американського президента, так і сигналами в медійному просторі про припинення військової допомоги і надання розвідданих. Зокрема, свою роль зіграла реакція соціальних мереж.

«Станом на зараз США не перебувають в топі переліку дружніх країн, спустившись до другої половини списку (між Китаєм і Індією), і водночас сприймаються як шоста найменш дружня країна (без врахування РФ у цьому списку)», – повідомила соціологиня.

Вона зазначила, що за регіонами відмінностей немає, проте жінки та вікова категорія 18-24 частіше вважають, що США не є дружньою країною. Вони частіше демонструють критичне ставлення до неї.

Євгенія Близнюк припустила, що ситуація може змінитися після недавніх українсько-американських перемовин у Саудівській Аравії.

Яким країнам найбільше довіряють українці

За даними дослідження, українці сприймають дружніми перш за все європейські країни – Велику Британію (59%), країни Балтії (54%), Францію (54%), Польщу (51%) та Німеччину (50%).

«Очевидно, це пов'язано з послідовною підтримкою цих держав у контексті військової та гуманітарної допомоги», – пояснила Євгенія Близнюк.

Соціологиня наголосила, що в свідомості українців Європа стає основним партнером і бажаним союзником у війні з РФ. Також високі позиції в цьому переліку дружніх країн зберігає Канада.

Нагадаємо, у Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву. 

Як відомо, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. Зокрема джерела Reuters заявили, що американський уряд намагається зрозуміти інтереси Києва в можливості настання «реалістичного миру». Своєрідна перевірка відбудеться під час переговорів у Саудівській Аравії. Там же американська делегація спробує з'ясувати налаштованість України на покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі. За словами двох американських чиновників, офіційні особи США планують використати зустріч у вівторок з українською делегацією в Саудівській Аравії, щоб визначити, чи дійсно готова Україна піти реальні поступки Росії для припинення війни. 

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, підписання угоди про рідкоземельні мінерали з Україною буде недостатньою умовою для відновлення військової допомоги США. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп «у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам», що для відновлення військової допомоги Україні, він хоче побачити «зміну ставлення» українського лідера Володимира Зеленського до переговорного процесу з Росією.

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Теги: президент Україна Велика Британія українці Дональд Трамп Європа Канада

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