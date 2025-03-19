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Усик провів тренування на зруйнованій Росією ТЕС

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Усик провів тренування на зруйнованій Росією ТЕС
Усик: Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики, це наша спільна битва

Боксер поспілкувався з енергетиками, які працюють на станції і продовжують забезпечувати її роботу навіть під час обстрілів

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик провів тренування на ТЕС, яка була зруйнована внаслідок обстрілу росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на dtek.com.

Під час свого візиту на ТЕС Усик символічно провів тренування на зруйнованому від обстрілів блочному щиті керування, де відбувалося управління енергоблоком електростанції.

Цим боксер хотів вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до масштабу руйнувань українських енергетичних обʼєктів, необхідності їх тривалого відновлення та продовження підтримки у цьому.

Також чемпіон поспілкувався з енергетиками, які працюють на станції і продовжують забезпечувати її роботу навіть під час обстрілів. Усик висловив їм подяку за їх роботу, завдяки якій в домівках українців є світло.

«Неймовірно, що після кожної атаки, які б масштабні руйнування не були, енергетики продовжують ремонтувати обладнання та повертають українцям світло. Ці люди й самі випромінюють світло та надію. Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики, це наша спільна битва», – розповів Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

До слова, Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

Теги: Олександр Усик ТЕС бокс

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