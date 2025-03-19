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«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
Усик захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС)

Стаховський закликав оголосити склад вченої ради, причетної до здобуття боксером наукового ступеня

Український екстенісист, а нині військовий ЗСУ, Сергій Стаховський прокоментував здобуття наукового ступеня доктора філософії чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком. Про це повідомляє «Главком».

Стаховський закликав оголосити склад вченої ради, причетної до здобуття боксером наукового ступеня.

«Що там у професури? Ніде не муляє? Якщо хтось знає склад вченої ради – оголосіть, будь ласка, цих зірок на всю Україну», – написав Стаховський в Instagram.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Нагадаємо, Олександр Усик вирішив знести свій будинок у Ворзелі (Київська область), у якому навесні 2022-го жили росіяни.

Усик, зокрема, зазначив, що будинок перебуває у поганому стані.

«Будинок у поганому стані. Росіяни там жили. Їх туди привезли якоюсь білою машиною. Вони знали, чий це будинок. Це потім розповідали сусіди, які там ще залишалися на той момент. Я думаю, що ми його зноситимемо під фундамент. Зараз ми живемо в іншому будинку біля Києва», – заявив Усик.

До слова, Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Усик знову заявив, що готовий стати міністром спорту України: «Міністр спорту? Це не політична посада, мені здається. Ну, це політика, але трохи інша. Якби завтра запропонували стати міністром спорту? Я б відмовився. Якщо я ніколи ним не стану, мене це не засмутить».

Як повідомлялося, промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії. 

Теги: Сергій Стаховський бокс наука Олександр Усик

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