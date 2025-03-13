Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Китай здійснив прорив у ядерних технологіях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай здійснив прорив у ядерних технологіях
Китайці розробили прототип наддовговічної ядерної батареї з вуглецем-14 під назвою Zhulong-1
фото із відкритих джерел

Китайська компанія розробила ядерну батарею з надтривалим терміном служби

Компанія Wuxi Beta Pharmaceutical Technology спільно з Північно-Західним педагогічним університетом КНР оголосила про значний прорив у галузі ядерної енергетики. Про це пише «Главком» з посиланням на Big News Network.com.

Так, 9 березня в Уси був презентований інженерний прототип першої в Китаї (та й у світі, – «Главком») ядерної батареї на основі вуглецю-14 та з використанням напівпровідникових матеріалів з карбіду кремнію. Пристрій, який отримав назву Zhulong No. 1 («Дракон Чжулун №1» – «Главком») здатен стабільно працювати тисячі років.

Розробка велася кілька років спільною командою Wuxi Beta та вчених університету. Zhulong No. 1 став важливою віхою у розвитку мікробатарей у Китаї. У лабораторії Beta Medicine батарея живить світлодіодну лампу безперервно вже майже 4 місяці.

За даними Інституту фізичних наук Хефея Китайської академії наук, головні показники Zhulong No. 1 – потужність, ефективність перетворення енергії та стабільність – на світовому рівні. Батарея демонструє видатні характеристики: вона може працювати при температурі від -100°C до 200°C, має високу енергоємність 2200 мВт·ч/р.

Застосування Zhulong No. 1 охоплює безліч галузей. У медицині батарея може стати вічним джерелом енергії для пристроїв, що імплантуються, таких як інтерфейси «мозок-комп'ютер» і кардіостимулятори. У галузі Інтернету і девайсів вона підтримає мережі з трильйонами датчиків, а в екстремальних умовах – від глибоководних зон до Місяця та Марса забезпечить безперебійне живлення приладів без обслуговування.

Wuxi Beta вже працює над зниженням вартості виробництва та зменшенням розмірів батареї. Наприкінці 2025 року або на початку 2026 року планується випуск Zhulong No. 2 розміром із монету.

Вуглець-14 – радіоактивний ізотоп вуглецю, відкритий в 1940 році Мартіном Карменом і Семом Рубеном в Каліфорнійському університеті. Його ядро ​​складається з 6 протонів та 8 нейтронів, а період напіврозпаду становить близько 5730 років. Вуглець-14 використовується для датування органічних останків, так як його вміст у мертвих організмах дозволяє визначити їхній вік.

До слова, представники ВПС та Космічних сил США вважають, що технологія штучного інтелекту відіграє найважливішу, якщо не вирішальну роль у системі управління та контролю ядерного арсеналу США. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

Читайте також:

Теги: Китай технології наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай і його вплив на російсько-українську війну: що варто знати
Хто впливає на війну України та Росії найбільше? І це не США
7 березня, 23:41
Під час минулорічного візиту до Франції китайський лідер Сі Цзіньпін обіцяв «працювати з усім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні»
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали Геополітика
4 березня, 18:10
Учені знайшли нове застосування харчовим відходам
Може живити невеликі пристрої. Вчені знайшли несподіваний матеріал для генерації енергії
13 лютого, 12:25
Дослідники створили найменшу гру у світі
У Японії за допомогою нанотехнологій створено найменшу у світі відеогру
1 березня, 01:01
Морського льоду стає все менше
Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму
21 лютого, 02:07
Tesla Model Y у безпілотному режимі сім разів порушила ПДР під час поїздки до Пекіна.
Tesla на автопілоті заробила сім штрафів за одну подорож
6 березня, 10:24
Китай продовжує досліджувати коронавірус
У Китаї виявлено новий коронавірус у кажанів
21 лютого, 08:16
Китай активно взявся вкладати кошти у оборону
Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет: про яку суму йдеться
6 березня, 07:41
За словами Зеленського, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв
Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати Росію
Вчора, 20:09

Девайси

Китай здійснив прорив у ядерних технологіях
Китай здійснив прорив у ядерних технологіях
Maxar відновив Україні доступ до супутникових знімків – ЗМІ
Maxar відновив Україні доступ до супутникових знімків – ЗМІ
Революція в ІТ: створено перший біокомп’ютер на основі людських нейронів
Революція в ІТ: створено перший біокомп’ютер на основі людських нейронів
Apple представила найпотужніший Mac в історії: характеристики та ціни
Apple представила найпотужніший Mac в історії: характеристики та ціни
Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі
Українські компоненти для FPV-дронів підкорюють ринок США: деталі
У Японії за допомогою нанотехнологій створено найменшу у світі відеогру
У Японії за допомогою нанотехнологій створено найменшу у світі відеогру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
39K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
23K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
22K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
16K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua