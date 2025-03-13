Китайська компанія розробила ядерну батарею з надтривалим терміном служби

Компанія Wuxi Beta Pharmaceutical Technology спільно з Північно-Західним педагогічним університетом КНР оголосила про значний прорив у галузі ядерної енергетики. Про це пише «Главком» з посиланням на Big News Network.com.

Так, 9 березня в Уси був презентований інженерний прототип першої в Китаї (та й у світі, – «Главком») ядерної батареї на основі вуглецю-14 та з використанням напівпровідникових матеріалів з карбіду кремнію. Пристрій, який отримав назву Zhulong No. 1 («Дракон Чжулун №1» – «Главком») здатен стабільно працювати тисячі років.

Розробка велася кілька років спільною командою Wuxi Beta та вчених університету. Zhulong No. 1 став важливою віхою у розвитку мікробатарей у Китаї. У лабораторії Beta Medicine батарея живить світлодіодну лампу безперервно вже майже 4 місяці.

За даними Інституту фізичних наук Хефея Китайської академії наук, головні показники Zhulong No. 1 – потужність, ефективність перетворення енергії та стабільність – на світовому рівні. Батарея демонструє видатні характеристики: вона може працювати при температурі від -100°C до 200°C, має високу енергоємність 2200 мВт·ч/р.

Застосування Zhulong No. 1 охоплює безліч галузей. У медицині батарея може стати вічним джерелом енергії для пристроїв, що імплантуються, таких як інтерфейси «мозок-комп'ютер» і кардіостимулятори. У галузі Інтернету і девайсів вона підтримає мережі з трильйонами датчиків, а в екстремальних умовах – від глибоководних зон до Місяця та Марса забезпечить безперебійне живлення приладів без обслуговування.

Wuxi Beta вже працює над зниженням вартості виробництва та зменшенням розмірів батареї. Наприкінці 2025 року або на початку 2026 року планується випуск Zhulong No. 2 розміром із монету.

Вуглець-14 – радіоактивний ізотоп вуглецю, відкритий в 1940 році Мартіном Карменом і Семом Рубеном в Каліфорнійському університеті. Його ядро ​​складається з 6 протонів та 8 нейтронів, а період напіврозпаду становить близько 5730 років. Вуглець-14 використовується для датування органічних останків, так як його вміст у мертвих організмах дозволяє визначити їхній вік.

До слова, представники ВПС та Космічних сил США вважають, що технологія штучного інтелекту відіграє найважливішу, якщо не вирішальну роль у системі управління та контролю ядерного арсеналу США.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.