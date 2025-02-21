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Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму
Морського льоду стає все менше
фото із відкритих джерел

Скорочення морського льоду впливає на життя тварин

Площа морського льоду досягла мінімуму в історії спостережень Про це пише «Главком» з посиланням на  дані Національного центру зі снігу та льоду США.

Станом на 16 лютого сукупна площа морського льоду в Арктиці та Антарктиді становила 15,86 млн кв. км. Попередній мінімум на цю дату було зафіксовано два роки тому – 16,08 млн кв. км.

Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму фото 1

На думку експертів, з якими поговорило видання BBC, крижаний покрив стає меншим через потепління повітря та води. Також його руйнуванню сприяють шторми, вплив яких посилюється в міру стоншення льоду.

Скорочення морського льоду на полюсах впливає на життя тварин: пінгвінам він необхідний для розмноження, а білим ведмедям – для полювання. Крім того, танення льодів, що відбивають сонячне світло, сприяє подальшому нагріванню планети – і збільшенню числа пов'язаних з ним катаклізмів.

Площа морського льоду Землі сягла історичного мінімуму фото 2

За даними європейського кліматичного центру Copernicus, 2024 рік став найспекотнішим за 175 років спостережень. На Землі стало на 0,72°C тепліше, ніж у середньому за 1991-2020 роки, і на 1,6°C – ніж у доіндустріальному періоді. Таким чином, торішнє потепління вперше перевищило значення 1,5°C, яке вчені вважають критичним.

Нагадаємо, міжнародна група вчених із США та Швеції вирахували, коли морські льоди в Арктиці можуть повністю розтанути в літній період. Виявилося, що цей момент може настати раніше, ніж передбачалося. Попередні розрахунки показали, що в міру зміни клімату морський лід в Арктиці зникає з безпрецедентною швидкістю – більш ніж на 12% кожне десятиліття. Мінімальна площа у 2024 році склала 4,28 млн кв. км, що перевищило історичний мінімум, зафіксований у вересні 2012 року.

Вважається, що коли площа льодів у Північному Льодовитому океані становитиме менше 1 млн кв. км, Арктика буде вважатися вільною від льоду. Раніше передбачалося, що це станеться у 2030-х роках.Найраніший прогноз – 2027 рік, і ще дев'ять моделей вказали на можливість розморожування Північного Льодовитого океану через три-шість років.

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Теги: клімат Антарктида наука повітря вчені погода

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