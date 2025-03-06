Татуювання можуть збільшити ризик раку: дослідження

У людей, які мають татуювання, набагато частіше діагностують рак шкіри та лімфому

Вплив чорнила для татуювань пов’язаний з лімфомою та раком шкіри, йдеться у данському дослідженні

Нове дослідження з Університету Південної Данії показало, що частки чорнила можуть накопичуватися в лімфатичних вузлах, що може підвищувати ризик раку шкіри та лімфоми (злоякісне захворювання лімфатичної системи). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BMC Public Health.

Використовуючи дані 5900 близнюків, дослідники вивчили зв'язок між татуюваннями та онкологічними захворюваннями. Вони виявили, що у татуйованих людей набагато частіше діагностують рак шкіри та лімфому. Особливо цей ризик зростає у тих, у кого татуювання за розміром більше за долоню – ймовірність лімфоми у них зростає втричі вище.

Чорнила можуть містити шкідливі речовини, які згодом мігрують по тілу та осідають у лімфатичних вузлах. Це може викликати хронічне запалення, яке, своєю чергою, здатне призвести до аномального зростання клітин.

«Ми бачимо, що частинки чорнила накопичуються в лімфатичних вузлах, і підозрюємо, що організм сприймає їх як чужорідні речовини», – пояснює професор Хенрік Фредеріксен, провідний дослідник.

Дослідники також підкреслили низку важливих особливостей під час дослідження:

Зв'язок між татуюваннями та раком вивчати складно, тому що онкологія розвивається десятиліттями.

Незалежне велике дослідження серед 12 тис. осіб у 2024 році також виявило підвищений ризик лімфоми татуйованих людей.

Хоча дослідження не виявило чіткої залежності від кольору чорнила, відомо, деякі пігменти можуть містити шкідливі речовини. Наприклад, червоне чорнило частіше викликає алергічні реакції.

Нагаадаємо, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння.