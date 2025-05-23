Одна з країн ЄС почала стягувати плату за нарізку хліба у пекарнях

Плата за нарізку хліба викликає суперечки у Німеччині

Дедалі більше пекарень запроваджують додаткову плату за послугу, яка донедавна вважалася природною та безкоштовною у пекарнях ФРН. Йдеться про нарізку хліба, пише «Главком» із посиланням на Capital.

Ціна, яку вимушені платити покупці, варіюється від 10 до 20 євроцентів. Основна причина, яку називають пекарі, має прагматичний характер: прискорене зростання експлуатаційних витрат, інфляція, зростання цін на енергоносії, сировину та ремонтні роботи.

Нарізка хліба вимагає використання спеціалізованого обладнання, леза якого необхідно періодично чистити, заточувати або замінювати – все це спричиняє значні витрати в умовах невизначеності економіки.

Новина про те, що деякі пекарні запровадили плату за нарізку хліба, викликала в покупців подив і, навіть, обурення. Дехто вважає збір виправданим, інші вбачають у ньому ознаку того, що звична їм нормальність поступово зникає.

Нагадаємо, ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн. Так заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Коваль наголосив, що аграрна сфера – основа економіки України, але неправильно залишатися у статусі аграрної країни, потрібно йти до статусу аграрно-індустріальної.

До слова, в Україні середня ціна на пшеничне борошно зменшилася на 15,4%. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм.