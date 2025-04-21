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Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,5 млн грн

На Київщині та Житомирщині детективи Бюро економічної безпеки. викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю, орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» і посиланням на Бюро економічної безпеки

Повідомляється, що слідством було встановлено, що для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

Підпільне виготовлення алкогольної продукції було налагоджено у Київській та Житомирській областях
Підпільне виготовлення алкогольної продукції було налагоджено у Київській та Житомирській областях
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Детективи БЕБ провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції, місць проживання фігурантів та у їх транспортних засобах.

Детективи БЕБ провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції
Детективи БЕБ провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

«В результаті вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії, транспортні засоби, обладнання для змішування та розливу алкогольної продукції, сировину для виробництва, готову алкогольну продукцію розлиту у тару різного об’єму», – йдеться у повідомленні. 

Вказується, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. 

Нагадаємо, в рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

До слова, у Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання лікарських засобів, а також за місцями проживання фігурантів, вилучили медикаменти російського походження, гроші, «чорнові» записи, бухгалтерську документацію тощо.

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Теги: Київ Бюро економічної безпеки України алкоголь прокурор слідство розслідування виготовлення

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