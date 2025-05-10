Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Кого Путін забув запросити на парад

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Зустріч Путіна і Сі тривала сім годин»
фото: АР

Парад без «партнерів» і манка в обмін на мовчання. Про що свідчить нова обережність Путіна і Сі

Чому Путін «забув» запросити керівників Північної Кореї та Ірану на парад?

Буквально кілька днів тому російські пропагандисти співали дифірамби Північній Кореї та Кіму за те, що той, мовляв, виділив кілька тисяч своїх солдатів для війни проти України. Про надані Іраном шахеди теж знає кожен – росіяни щодня запускають їх на українські міста. Врешті-решт, саме з Іраном та КНДР Росія торік підписала договори про стратегічне партнерство. Тож відсутність керівників цих двох країн на путінському параді, на перший погляд, виглядає дивно. Виходить, стратегічне партнерство є, а запрошення «партнерам» на парад у Москву – немає.

Причина очевидна: все, що зараз робить Путін, варто розглядати через призму його бажання сподобатись президентові Трампу.

Тому він в односторонньому порядку випускає американських заручників із російських тюрем, пропонує США розвивати Арктику й добувати рідкісноземельні метали, регулярно зустрічається з Віткоффом, а на погрози США вийти з переговорного процесу за відсутності прогресу — демонструє цей прогрес і оголошує перемир’я на кілька годин.

Показовою є і реакція росіян на недавню масовану атаку українських дронів на їхні аеропорти. Понад добу авіасполучення по всій Росії було заблоковане. Зазвичай у таких випадках можна було б очікувати войовничих заяв від звичних спікерів. Умовний Медведєв мав би вийти в Telegram і сказати щось примітивно-смішне про «бандерівців». Але навпаки – виступив Пєсков і заявив, що перемир’я залишається в силі, а всі пропозиції Росії – чинні.

Саме через бажання сподобатись американському президенту Путін не лише імітує образ «миролюбного лідера», але й уникає кроків, які могли б дратувати адміністрацію Трампа. А публічне загравання з лідерами КНДР та Ірану – це саме те, що дратує. Тому на трибунах Кремля – президенти Гвінеї-Бісау і Зімбабве, а ось стратегічний партнер Кім Чен Ин дивитиметься парад по телевізору.

Усе це свідчить про одне – Путін хоче зберегти переговорний процес у тому вигляді, в якому він існує зараз. Причин для цього – безліч. Це і брак коштів у російському бюджеті на масштабні бойові дії, і санкції проти російської економіки, і ордер Міжнародного кримінального суду на самого Путіна. За роки війни він перетворився на ізгоя без шансів на зняття ізоляції. Але участь у переговорах із США дає йому шанс, який він ще не готовий втратити.

Саме тому «пропозиції про перемир’я залишаються в силі», а північнокорейські військові зустрічатимуть парад не на Красній площі, а десь на російських полігонах.

Така ж показна обережність – і в політиці Китаю.

Якщо відкинути піарну складову зустрічі між Путіним і Сі, єдиним відчутним результатом стало отриманням Росією права постачати манку до Китаю. У всьому іншому – абсолютно нічого нового.

Зустріч Путіна і Сі тривала сім годин. Після неї жодного слова про Україну сказано не було.

Якщо прибрати всі порожні формулювання (які з такою любов’ю виписані в китайському «мирному плані» 2023 року), позиція Китаю по війні в Україні була і залишається сталою вже багато років. Коротко нагадаю:

  •  Китай не надає прямої військової підтримки ні Росії, ні Україні, але активно експортує товари подвійного призначення обом. Тому на фронті не завжди зрозуміло, чий мавік літає над тобою;
  •  Китай дотримується вторинних санкцій США. Прямі платежі з Росії в Китай блокуються, але приймаються, якщо йдуть через треті країни;
  •  Китай продовжує економічні відносини з Росією та Україною, залишаючись основним торговельним партнером для кожної з цих країн.

Все решта – звична китайська лірика в стилі «ми поважаємо суверенітет та територіальну цілісність України, але першопричини конфлікту мають бути усунуті відповідно до статуту ООН». Інсайди від Bloomberg про те, що нібито Сі попросив Путіна прийти до «справедливої» мирної угоди по Україні, нічого нового не містять – це дослівне повторення березневої заяви китайського МЗС.

Китай був і залишається однією з небагатьох країн, яка виграє від війни в Україні у будь-якому разі, незалежно від того, як і коли вона завершиться. Очевидно, що китайські станки та комплектуючі значною мірою підтримують здатність Росії вести війну. Тож потенційно Китай має достатній вплив на Путіна, щоб війну зупинити. Але чи використає він коли-небудь цей вплив – питання відкрите.

Підтримка Росії у війні проти України – одна з причин конфліктних відносин між Китаєм та ЄС. В умовах тарифної війни у Китаю немає адекватних альтернатив, крім як покращувати відносини з європейцями. Але поява Сі Цзіньпіна на московському параді загарбницьких військ ці відносини не покращила б. Саме це і є ключовий висновок з візиту Сі до Москви – демонстративна зневага до України, Європи і цінностей, які для європейців важливі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: парад путін росія путінський режим Китай Сі Цзіньпін Іран Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посольство США звернулося до своїх громадян та закликало бути готовими до удару
США попереджають про загрозу масованої атаки на Україну
Вчора, 22:34
Час ядерної Німеччини настав?
Путін зруйнував усі табу. Німеччина заговорила про ядерну зброю
8 травня, 20:28
«Динамо» завершило виступ у Кубку Гагаріна, поступившись у п'ятому матчі в Челябінську «Трактору»
Атака дронів: хокеїсти «Динамо» змушені повертатися до Москви автобусом
7 травня, 16:51
Для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, щоб активно почати переговори
США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios
28 квiтня, 01:01
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
23 квiтня, 16:20
Яких цілей так званої «СВО» досягла Росія на фронті?
Кремль готує останній ривок до осені
19 квiтня, 17:57
За оцінкою аналітиків, Північна Корея заробляє гроші завдяки тому, що продає свою зброю росіянам
КНДР заробила $20 млрд на військовій підтримці Росії
16 квiтня, 21:17
Наслідки ракетного удару по Сумах
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
14 квiтня, 07:28
Остапенко пояснив, як спецслужби РФ вербують українців для різних злочинів
Розслідувач пояснив, як Росія роздмухує конфлікти в українському суспільстві
13 квiтня, 21:13

Микола Княжицький

Кого Путін забув запросити на парад
Кого Путін забув запросити на парад
Путін у пастці невизначеності
Путін у пастці невизначеності
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Чи може президент США визнати російську анексію Криму?
Чи може президент США визнати російську анексію Криму?
Що має робити Україна зараз
Що має робити Україна зараз
Містер Віткофф? Чому це посередництво нечесне
Містер Віткофф? Чому це посередництво нечесне

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
106K
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
50K
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
21K
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Вчора, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua