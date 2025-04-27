Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії
Обмеження проти РФ затягнуть війну на роки, упевнений держсекретар США
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту». Як інформує «Главком», про це Рубіо повідомив в інтерв'ю NBC News.
Журналістка запитала Рубіо, чому США не запроваджують санкцій проти Росії, на що той відповів, що це «продовжить війну ще на роки». Він вважає, що необхідно говорити з обома сторонами конфлікту, щоб «запевнитися, що вони хочуть миру й на що вони готові задля цього».
«Щойно ви почнете робити подібні речі (запроваджувати санкції, – ред.) ви вже прирекли себе на ще два роки війни, і ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто інший, крім нас (США, – ред.), не розмовляє з обома сторонами», – вказав Рубіо.
Держсекретар США також заявив, що «наступні декілька днів» стануть вирішальними у перемовинах щодо завершення війни.
Нагадаємо, Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру.
Як відомо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.
Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.
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