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Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії
Рубіо вважає, що необхідно говорити з обома сторонами конфлікту
фото з відкритих джерел

Обмеження проти РФ затягнуть війну на роки, упевнений держсекретар США

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту». Як інформує «Главком», про це Рубіо повідомив в інтерв'ю NBC News.

Журналістка запитала Рубіо, чому США не запроваджують санкцій проти Росії, на що той відповів, що це «продовжить війну ще на роки». Він вважає, що необхідно говорити з обома сторонами конфлікту, щоб «запевнитися, що вони хочуть миру й на що вони готові задля цього».

«Щойно ви почнете робити подібні речі (запроваджувати санкції, – ред.) ви вже прирекли себе на ще два роки війни, і ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто інший, крім нас (США, – ред.), не розмовляє з обома сторонами», – вказав Рубіо.

Держсекретар США також заявив, що «наступні декілька днів» стануть вирішальними у перемовинах щодо завершення війни.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру.

Як відомо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

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Теги: санкції Марко Рубіо США росія

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