У віці 28 років несподівано помер учасник чемпіонату Європи з легкої атлетики

Фіцгіббон спеціалізувався у бігу на середні дистанції, успішно виступав на юніорському та молодіжному рівні

Причини смерті Фіцгіббона наразі невідомі

Британський бігун Роббі Фіцгіббон, який брав участь у чемпіонаті Європи та «Діамантовій лізі», помер на 29-му році життя. Про це повідомляє Sky Sports.

Фіцгіббон спеціалізувався у бігу на середні дистанції, успішно виступав на юніорському та молодіжному рівні. У 2019 році він пробився у фінал забігу на 1500 метрів на чемпіонаті Європи у приміщенні та посів восьме місце. Незабаром він отримав травму і переніс операцію, після якої йому не вдалося повернутися на колишній рівень.

У 2025 року Фіцгіббон збирався пробігти Брайтонський марафон, щоб зібрати гроші для благодійної організації, яка займається питаннями психічного здоров'я.

Сам спортсмен цього року зізнався, що у 2022 році у нього діагностували психоз.

Причини смерті Фіцгіббона наразі не називаються.

Нагадаємо, що пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

Як повідомлялося, 18-річна Муріель Фуррер з Швейцарії померла у лікарні після отриманої травми голови під час шосейної гонки серед юніорок на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту.