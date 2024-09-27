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18-річна велосипедистка померла у лікарні після падіння на юніорському чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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18-річна велосипедистка померла у лікарні після падіння на юніорському чемпіонаті світу
Муріель Фуррер зазнала травми голови за нез'ясованих обставин

Муріель Фуррер пішла з життя у реанімації

18-річна Муріель Фуррер з Швейцарії померла у лікарні після отриманої травми голови під час шосейної гонки серед юніорок на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту. Про це повідомляється у заяві Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

18-річна спортсменка втретє виступала на чемпіонаті світу з велоспорту. Двічі поспіль Фуррер зайняла 21-ше місце у рейтингу гонок з роздільним стартом серед юніорок. На цьогорічних змаганнях Муріель була 44-ю у гонці з роздільним стартом.

Під час групової гонки, що проходила 26 вересня, Муріель Фуррер зазнала травми голови за нез'ясованих обставин. Її одразу доставили в лікарню Цюриха за допомогою вертольоту.

Змагання у Цюриху в четвер, 26 вересня проходили під сильною зливою, попри яку організатори вирішили не зупиняти змагань.

«Фуррер отримала важку травму голови і перебуває у вкрай важкому стані. Надзвичайно стурбовані ситуацією, Міжнародний союз велосипедистів (UCI), та Федерація велоспорту Швейцарії уважно стежать за розвитком подій і повідомлять про це майбутню якнайшвидше» , – йшлося у заяві UCI.

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

Джерело
Теги: велоспорт смерть

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