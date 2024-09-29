Ізраїль ліквідував ще одного командира «Хезболли»

ЦАХАЛ ліквідував Наубіля Каука

Ізраїль ліквідував високопосадовця «Хезболли» Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару минулої ночі в столиці Лівану Бейруті. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки «Хезболли» та старшим членом центральної ради організації.

«Каук вважався близьким до керівництва «Хезболли», і брав безпосередню участь у розгортанні терористичних атак проти Держави Ізраїль та її громадян, у тому числі в останні дні», – заявили в Ізраїлю.

Каук приєднався до Хезболли у 1980-х роках і працював заступником голови, а потім головою південного Лівану у виконавчій раді, а також заступником голови виконавчої ради.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу.