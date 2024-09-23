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«Дуже важка новина з Дрездена». Фонд «Відродження» повідомив про смерть видатної українки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Дуже важка новина з Дрездена». Фонд «Відродження» повідомив про смерть видатної українки
Ірина Солоненко: «Україна має бути в ЄС для свободи пересування людей, служіння влади людямі розвитку довіри у суспільстві»
фото: Ірина Солоненко, Facebook

Ірина Солоненко була першою директоркою Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»

Внаслідок агресивної лейкемії померла перша директорка Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» Ірина Солоненко. Про це повідомив виконавчий директор фонду «Відродження» Олександр Сушко.

«Дуже важка звістка надійшла з Дрездена. Внаслідок агресивної лейкемії в зовсім ще молодому віці померла Ірина Солоненко – перша директорка Європейської програми нашого Міжнародний фонд «Відродження», завдяки лідерству якої Фонд свого часу розпочав роботу щодо Угоди про Асоціацію та безвізу», – написав Олександр Сушко.  

Перша директорка Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» Ірина Соколенко
Перша директорка Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» Ірина Соколенко
фото: Ірина Соколенко, Facebook

«Україна має бути в ЄС для свободи пересування людей, служіння влади людямі розвитку довіри у суспільстві», – так пояснювала необхідність членства України в ЄС Ірина Солоненко. 

Чим відома Ірина Солоненко

«Дуже важка новина з Дрездена». Фонд «Відродження» повідомив про смерть видатної українки фото 1
Центр «Нова Європа»

Ірина Солоненко  – історикиня і політолог, колишня директорка Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження», керівник дослідницького проєкту Інде.  

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших українських благодійних фундацій, що з 1990-го року розбудовує в Україні відкрите суспільство де кожен почуває себе гідно, де громадяни включені в творення держави, а влада є прозорою та відповідальною.  

Теги: смерть українка

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