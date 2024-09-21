Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія

12-річний Максим Шаульський загинув через російську атаку

Уночі, 21 вересня, РФ атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули 12-річний Максим та його бабуся Валентина Шаульська. Про це повідомляє місцеве видання «Свої».

За інформацією видання, батьки загиблого Максима наразі повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь і потрапив у полон.

«Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема», – розповіла тітка Максима та донька Валентини Шаульської.

Нагадаємо, що вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу.