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Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія
Максим та його бабуся Валентина Шаульська загинули 21 вересня
колаж: glavcom.ua

12-річний Максим Шаульський загинув через російську атаку

Уночі, 21 вересня, РФ атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули 12-річний Максим та його бабуся Валентина Шаульська. Про це повідомляє місцеве видання «Свої».

За інформацією видання, батьки загиблого Максима наразі повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь і потрапив у полон.

«Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема», – розповіла тітка Максима та донька Валентини Шаульської.

Нагадаємо, що вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу

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Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина Україна росія безпілотник ракета смерть діти

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