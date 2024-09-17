На Київщині 19-річний хлопець потрапив під потяг

Від отриманих травм юнак загинув на місці

На Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Подія сталась 16 вересня близько 17:20 на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, юнак переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, коли його збив потяг.

«Поліцейські Бучанського районного управління попередньо встановили, що загиблий – 19-річний громадянин – переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм місцевий мешканець загинув на місці.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись правил безпеки на залізниці. Перед тим як увійти в небезпечну зону, впевнитися у відсутності потяга, стежити за звуковими сигналами.

Нагадаємо, 12 вересня, у столичному метро людина впала під потяг. Подія сталася на станція метро «Лукʼянівка». Як зазначали очевидці, чоловік впав на колії через погане самопочуття. Через інцидент затримувалися певні потяги.

Також увечері, 29 серпня, дві станції столичного метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснювався між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова». Станції «Театральна» та «Університет» були зачинені для входу пасажирів.