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Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
На Закарпатті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників
скриншот відео

Блогер: «Бажаєте долі зґвалтованих та закатованих жінок з українських міст, захоплених ворогом?»

У мережі присоромили жінок, які рятують ухилянтів від військовослужбовців із ТЦК. Так, блогер Влад Якушев написав розлогий допис, який присвятив «сердешним, але не надто розумним жіночкам, які кидаються на військовослужбовців з ТЦК».  

Блогер не розуміє, чому жінки переживають, що чиюсь дитину беруть до армії, але не переживають за тих солдатів, які зараз на фронті стримують ворога, які можуть загинути кожної хвилини. «Може і вони чиїсь діти? Чим той, кого ви рятуєте від армії, кращий за тих, хто вже у ЗСУ? Чому він має бути у мирному місті, а вони в окопах? Чому його життя цінніше за життя тих героїв? Ви хочете, щоб після перемоги переважав такий генофонд? Бажаєте вашій доньці вийти заміж за боягуза, тюхтія, мамину квіточку?», – питає блогер.

Якушев переконаний, що, відбивши ухилянта, жінки наплювали у обличчя жінкам та матерям, які чекають своїх синів та чоловіків з війни. Тому що той, хто втік, міг замінити виснаженого воїна в окопі, дати йому можливість відпочити, поїхати у відпустку. «Ви зробили вибір на користь того, що втік, і, можливо, прирекли на смерть чоловіка на позиціях. Вам із цим жити. Як ви подивитесь в очі його мамі, дружині?», – пише Якушев.

Блогер присоромив жінок, які б’ють, ображають працівників ТЦК, адже «український воїн у однострої – це захисник і він не вдарить у відповідь». «Давайте, допомагайте ворогу зривати мобілізацію, сприяйте знекровленню українського війська і опинитесь обличчя до обличчя з російським солдатом, який не роздумуючи вдарить вас у голову прикладом. Бажаєте долі зґвалтованих та закатованих жінок з українських міст, захоплених ворогом? Хто вас захистить? Отой, кому ви допомогли і який з лементом біжить по вулиці?», – пише блогер.

Блогер переконаний, сором за ухилянта нікуди не подінеться, бо про нього знають родичі, знайомі, сусіди. Війна закінчиться, а ухилянту і жінкам, які його переховували, до скону жити з цією ганьбою.

Блогер Влад Якушев написав розлогий допис, який присвятив «сердешним, але не надто розумним жіночкам, які кидаються на військовослужбовців з ТЦК»
Блогер Влад Якушев написав розлогий допис, який присвятив «сердешним, але не надто розумним жіночкам, які кидаються на військовослужбовців з ТЦК»
скриншот допису Влада Якушева

Допис Якушева викликав жваве обговорення у мережі. Одні читачі писали у коментарях, що жінки, які воюють із військовими з ТЦК, працюють на руку ворогові і нічим не відрізняються від тих жінок, які у 2014 році зупиняли українські танки на Донбасі. Інші захищали тих, хто боїться йти воювати і боїться за життя своїх дітей. 

У коментарі дописувачка зізналася, що уникає спілкування з «чорноротими» жінками, щоб не отримати порцію образ у свій бік
У коментарі дописувачка зізналася, що уникає спілкування з «чорноротими» жінками, щоб не отримати порцію образ у свій бік
скриншот коментарів під дописом Влада Якушева
Одна з дописувачок зауважила, що люди дуже швидко забули Бучу. Інша наголошує, що військові на фронті вже на межі виснаження, тому потребують відпочинку
Одна з дописувачок зауважила, що люди дуже швидко забули Бучу. Інша наголошує, що військові на фронті вже на межі виснаження, тому потребують відпочинку
скриншот коментарів
Дописувач назвав українців хворим суспільством, яке від пошани і подяки військовим скотилося до шугання від людини у формі
Дописувач назвав українців хворим суспільством, яке від пошани і подяки військовим скотилося до шугання від людини у формі
скриншот коментарів
Дописувачі визнають, що в Україні зараз культивується «культура» ухилянства
Дописувачі визнають, що в Україні зараз культивується «культура» ухилянства
скриншот коментарів
Дописувач вважає, що жінки, які б'ються з ТЦК, живуть одним днем і не думають про наслідки своїх дій
Дописувач вважає, що жінки, які б'ються з ТЦК, живуть одним днем і не думають про наслідки своїх дій
скриншот коментарів
Коментатори вважають, що жінки, які воюють із ТЦК, працюють на ворога і нічим не відрізняються від тих, хто зупиняв українські танкт на Донбасі у 2014 році
Коментатори вважають, що жінки, які воюють із ТЦК, працюють на ворога і нічим не відрізняються від тих, хто зупиняв українські танкт на Донбасі у 2014 році
скриншот коментарів
Ivan Titushko вважає, що допис блогера проплачений працівниками ТЦК
Ivan Titushko вважає, що допис блогера проплачений працівниками ТЦК
скриншот коментаря
Svitlana Melnychuk написала, що була завжди на стороні ТЦК. Завжди, але з минулого тижня у неї пропала повага.
Svitlana Melnychuk написала, що була завжди на стороні ТЦК. Завжди, але з минулого тижня у неї пропала повага.
скриншот коментарів
Оксана Ширяєва написала, що не бачила, щоб ТЦК било людей, а от із ВЛК у країні, на її думку, ганьба
Оксана Ширяєва написала, що не бачила, щоб ТЦК било людей, а от із ВЛК у країні, на її думку, ганьба
скриншот коментаря

Нагадаємо, у Хусті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників. Це трапилося 22 вересня після того, як праціаники ТЦК забрали для проходження медогляду і подальшої мобілізації священників. Священників УПЦ мобілізували у селі Іза. У відповідь люди вийшли на вулиці і перекрили дороги. Не пускали нікого, крім швидких. Потім жінки прийшли до Хуста під будівлю РТЦК та СП, співали молитви, навіть ставали на коліна. 

У доставлених в ТЦК священників перевірили обліково-військові документи і видали повістки на іншу дату. Вони пройшли ВЛК і можуть бути мобілізовані. Один з них попередньо погодився служити капеланом. Протест жінок тривав до ночі. Повідомляється, що жінки змогли «відбити» у працівників ТЦК мобілізованих священників.   

Як повідомлялося, за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За словами речника, прикордонники постійно виявляють такі організовані групи та моніторять ситуацію на українському кордоні, щоб запобігти незаконному перетину та виїзду чоловіків мобілізаційного віку.

Зокрема, у Вінниці затримали трьох підозрюваних, які за грошову винагороду мали організувати чоловікам, які підлягають мобілізації, «легкий» рейс в Молдову та Польщу. Їм загрожує до дев'яти років за ґратами. 

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Теги: ухилянти мобілізація відео чоловік смерть війна

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