Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
Блогер: «Бажаєте долі зґвалтованих та закатованих жінок з українських міст, захоплених ворогом?»
У мережі присоромили жінок, які рятують ухилянтів від військовослужбовців із ТЦК. Так, блогер Влад Якушев написав розлогий допис, який присвятив «сердешним, але не надто розумним жіночкам, які кидаються на військовослужбовців з ТЦК».
Блогер не розуміє, чому жінки переживають, що чиюсь дитину беруть до армії, але не переживають за тих солдатів, які зараз на фронті стримують ворога, які можуть загинути кожної хвилини. «Може і вони чиїсь діти? Чим той, кого ви рятуєте від армії, кращий за тих, хто вже у ЗСУ? Чому він має бути у мирному місті, а вони в окопах? Чому його життя цінніше за життя тих героїв? Ви хочете, щоб після перемоги переважав такий генофонд? Бажаєте вашій доньці вийти заміж за боягуза, тюхтія, мамину квіточку?», – питає блогер.
Якушев переконаний, що, відбивши ухилянта, жінки наплювали у обличчя жінкам та матерям, які чекають своїх синів та чоловіків з війни. Тому що той, хто втік, міг замінити виснаженого воїна в окопі, дати йому можливість відпочити, поїхати у відпустку. «Ви зробили вибір на користь того, що втік, і, можливо, прирекли на смерть чоловіка на позиціях. Вам із цим жити. Як ви подивитесь в очі його мамі, дружині?», – пише Якушев.
Блогер присоромив жінок, які б’ють, ображають працівників ТЦК, адже «український воїн у однострої – це захисник і він не вдарить у відповідь». «Давайте, допомагайте ворогу зривати мобілізацію, сприяйте знекровленню українського війська і опинитесь обличчя до обличчя з російським солдатом, який не роздумуючи вдарить вас у голову прикладом. Бажаєте долі зґвалтованих та закатованих жінок з українських міст, захоплених ворогом? Хто вас захистить? Отой, кому ви допомогли і який з лементом біжить по вулиці?», – пише блогер.
Блогер переконаний, сором за ухилянта нікуди не подінеться, бо про нього знають родичі, знайомі, сусіди. Війна закінчиться, а ухилянту і жінкам, які його переховували, до скону жити з цією ганьбою.
Допис Якушева викликав жваве обговорення у мережі. Одні читачі писали у коментарях, що жінки, які воюють із військовими з ТЦК, працюють на руку ворогові і нічим не відрізняються від тих жінок, які у 2014 році зупиняли українські танки на Донбасі. Інші захищали тих, хто боїться йти воювати і боїться за життя своїх дітей.
Нагадаємо, у Хусті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників. Це трапилося 22 вересня після того, як праціаники ТЦК забрали для проходження медогляду і подальшої мобілізації священників. Священників УПЦ мобілізували у селі Іза. У відповідь люди вийшли на вулиці і перекрили дороги. Не пускали нікого, крім швидких. Потім жінки прийшли до Хуста під будівлю РТЦК та СП, співали молитви, навіть ставали на коліна.
У доставлених в ТЦК священників перевірили обліково-військові документи і видали повістки на іншу дату. Вони пройшли ВЛК і можуть бути мобілізовані. Один з них попередньо погодився служити капеланом. Протест жінок тривав до ночі. Повідомляється, що жінки змогли «відбити» у працівників ТЦК мобілізованих священників.
Як повідомлялося, за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За словами речника, прикордонники постійно виявляють такі організовані групи та моніторять ситуацію на українському кордоні, щоб запобігти незаконному перетину та виїзду чоловіків мобілізаційного віку.
Зокрема, у Вінниці затримали трьох підозрюваних, які за грошову винагороду мали організувати чоловікам, які підлягають мобілізації, «легкий» рейс в Молдову та Польщу. Їм загрожує до дев'яти років за ґратами.
Читайте також:
- Голова Конотопа Артем Семеніхін: Готовий здавати кожного ухилянта в ТЦК
- Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру
- СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах
- Заробили понад три млн грн. У Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон
Коментарі — 0