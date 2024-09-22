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На війні загинув син українських поетів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На війні загинув син українських поетів
Тарас Ілля – поет, лауреат премії імені Олеся Гончара
фото з відкритих джерел

До лав Сил оборони Тарас Ілля мобілізувався в червні 2024 року

На фронті загинув Тарас Ілля – син українських поетів Валентини Отрощенко та Валерія Іллі. Він теж писав вірші, до ЗСУ був мобілізований лише кілька місяців тому. Про втрату повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море.

Тарас Ілля – поет, лауреат премії імені Олеся Гончара 2013 року за збірку поезій «Коріння океану». Навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Належав до фанатського руху «Динамо» Київ.

У поетичних колах його називали «Генералом». До лав Сил оборони він мобілізувався в червні 2024 року.

«Передам побажання пані Валентини. Вона поховала чоловіка, а тепер ховатиме сина, і їй дуже важко. Валентина Іванівна дуже просить, аби прийшли ті, хто знали Тараса, вчилися разом з ним в Шевченка або чули його вірші», – написала Анна Море.

Маленький Тарас Ілля на руках у мами Валентини Отрощенко
Маленький Тарас Ілля на руках у мами Валентини Отрощенко
фото: Ana More/Facebook

Поховання поета і воїна Тараса Іллі, ймовірно, відбудеться наступного тижня на Лісовому кладовищі.

Батьки Іллі – відомі українські поети

Валентина Отрощенко – поетка, представниця Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок «Віра» та «В зозулиній тиші». Її твори увійшли до кількох антологій, зокрема «Шістдесят поетів шістдесятих років» і «Слово благовісту».

Батько Тараса – Валерій Ілля – був поетом та есеїстом, представником Київської школи поезії, лауреатом літературної премії імені Василя Симоненка. Автор збірок «За туманами ковалi», «Сварга», «Розширеними очима».

Раніше радник колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та полковник ЗСУ Олександр Никитюк загинув від російського обстрілу міста Добропілля на Донеччині.

Також на Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник

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Теги: радіо війна мистецтво смерть

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