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    У Японії створили унікальне кімоно, присвячене Україні (відео)

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    Контраст між жовтим і&nbsp;синім кольорами українського прапора надає сильне враження всій роботі. - У Японії створили унікальне кімоно, присвячене Україні (відео)
    Контраст між жовтим і синім кольорами українського прапора надає сильне враження всій роботі.
    Фото Kimono Project

    Контраст між жовтим і синім кольорами українського прапора надає сильне враження всій роботі

    Дизайнери представили кімоно представили для кожної країни-учасниці змагань. Створювали їх упродовж 6 років, вони опубліковані на сайті проєкту.

    Мета – познайомити світ із Японією через класичний костюм і зблизити країни, що беруть участь в Іграх.

    Проєкт має назву The Kimono Project. Автор ідеї – дизайнер Йошімаса Такакура. Він задумав проєкт у 2014-му, на наступний рік після того, як Токіо оголосили столицею Літніх олімпійських ігор. Такакура розробив дизайн для кожного кімоно, стежив за робочим процесом і збирав гроші на пошиття.

    Візерунки на кімоно підбиралися індивідуально для кожної країни: враховувалися культура, історія, клімат, знамениті жителі і визначні пам’ятки.

    «Кімоно для України – два дружні лелеки, типові для країни соняшники з прикрасами у вигляді великодніх яєць, статуя великого князя Київського, який заснував цю країну, і силует пшениці відображають природу і історію України. Контраст між жовтим і синім кольорами українського прапора надає сильне враження всій роботі», – йдеться в описі роботи, присвяченій Україні.

    Кімоно для Олімпіади
    Автор: Timeline Facts


    Дизайнери також додали, що це виріб є типовим прикладом українського ремесла і прототипом пасхального яйця більш пізнього часу.

    На срібній основі з серпанком золоті нитки різних кольорів використовуються як пряжа для створення тривимірного переплетіння, а вишукана колірна гамма демонструє складний візерунок.

    Нагадаємо, що скарбничка української збірної поповнилася двома нагородами. Тринадцятий день розпочався і завершився медальними звитягами українських спортсменів. Людмила Лузан у каное виграла бронзову нагороду, а Анжеліка Терлюга застрибнула на другу сходинку п’єдесталу. Між ними боксував Олександр Хижняк і, вийшовши у фінал, гарантував собі мінімум «срібло».

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    Теги: клімат культура Анжеліка Терлюга
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    У Японії створили унікальне кімоно, присвячене Україні (відео)