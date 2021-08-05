Олімпіада-2020. Всі призери змагань 5 серпня
Скарбничка української збірної поповнилася двома нагородами
Тринадцятий день розпочався і завершився медальними звитягами українських спортсменів. Людмила Лузан у каное виграла бронзову нагороду, а Анжеліка Терлюга застрибнула на другу сходинку п’єдесталу. Між ними боксував Олександр Хижняк і, вийшовши у фінал, гарантував собі мінімум «срібло».
Медалісти Олімпіади у середу, 5 серпня
Бокс. Чоловіки. До 57 кг
1. Батиргазієв (ОКР). 2. Реган (США). 3. Альварес (Куба), Такі (Гана).
Боротьба вільна. Чоловіки. До 57 кг
1. Угуєв (ОКР). 2. Раві (Індія). 3. Санаєв (Казахстан), Гілман (США). До 86 кг. 1. Тейлор (США). 2. Язданічараті (Іран). 3. Найфонов (ОКР), Амін (Сан-Марино).
Жінки. До 57 кг
1. Каваї (Японія). 2. Курочкіна (Білорусь). 3. Маруліс (США), Ніколова (Болгарія)... 8. КІТ (Україна).
Велотрек. Чоловіки. Омніум
1. Воллс (Великобританія) – 153. 2. Стюарт (Нова Зеландія) – 129. 3. Вівіані (Італія) – 124.
Жінки
Кейрін. 1. Браспеннінкс (Нідерланди). 2. Ендрюс (Австралія). 3. Дженест (Канада). 4. СТАРІКОВА ... 6. БАСОВА (обидві - Україна).
Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. 200 м. Байдарка-одиночка
1. Тотка (Угорщина) – 35,035. 2. Ріцца (Італія) – 35,080. 3. Хіт (Великобританія) – 35,202.
1000 м. Байдарка-двійка
1. ван дер Вестхейзен/Грін (Австралія) – 3.15,280. 2. Хофф/Шопф (Німеччина) – 3.15,584. 3. Достал/Шлоуф (Чехія) – 3.16,106.
Жінки. 200 м. Каное-одиночка
1. Харрісон (США) – 45,932. 2. Венсан-Лапуан (Канада) – 46,786. 3. ЛУЗАН – 47,034 ... 17. ЧЕТВЕРІКОВА (обидві – Україна).
500 м. Байдарка-одиночка
1. Каррінгтон (Нова Зеландія) – 1.51,216. 2. Чіпеш (Угорщина) – 1.51,885. 3. Йоргенсен (Данія) – 1.52,773... 15. ПОВХ... 30. ЮРІЙЧУК (обидві – Україна).
Карате. Чоловіки
Куміте. До 67 кг. 1. да Коста (Франція). 2. Самдан (Туреччина). 3. Асаділов (Казахстан), Аль-Масатфа (Йорданія).
Жінки. Ката
1. Санчес (Іспанія). 2. Сімідзу (Японія). 3. Лау (Гонконг), Боттарі (Італія).
Куміте. До 55 кг
1 Горанова (Болгарія). 2. ТЕРЛЮГА (Україна). 3. Планк (Австрія), Вень Цзи-юнь (Тайвань).
Легка атлетика. Чоловіки. 400 м
1. Гардінер (Багами) – 43,85. 2. Самбрано (Колумбія) – 44,08. 3. Джеймс (Гренада) – 44,19.
110 м з/б
1. Парчмент (Ямайка) – 13,04. 2. Холлоуей (США) – 13,09. 3. Леві (Ямайка) – 13,10.
Потрійний стрибок
1. Пічардо (Португалія) – 17.98. 2. Чжу Ямін (Китай) – 17.57. 3. Занг (Буркіна-Фасо) – 17.47.
Ядро
1. Краузер – 23.30 ОР. 2. Ковач (обидва – США) - 22.65. 3. Уолш (Нова Зеландія) – 22.47.
Десятиборство
1. Уорнер (Канада) – 9018 ОР. Маєр (Франція) – 8726. 3. Молоні (Австралія) – 8649. Ходьба 20 км. 1. Стано (Італія) – 1:21.05. 2. Ікеда – 1:21.14. 3. Яманісі (обидва – Японія) – 1:1.28... 49. ЛОСЄВ – 1:33.26 ... 52. ЗАБУЖЕНКО (обидва – Україна) – 1:39.38.
Жінки. Жердина
1. Наджотт (США) – 4.90. 2. Сидорова (ОКР) – 4.85. 3. Бредшоу (Великобританія) – 4.85 ... 5. КИЛИПКО – 4.50... 21. ГЛАДІЙЧУК (обидві – Україна) – 4.40.
Семиборство
1. Тіам (Бельгія) – 6791. 2. Веттер – 6689. 3. Остервегел (обидві – Нідерланди) – 6590.
Марафонське плавання. Чоловіки. 10 км
1. Вельброк (Німеччина) – 1:48.33,7. 2. Рашовський (Угорщина) – 1:48.59,0. 3. Пальтріньері (Італія) – 1:49.01,1.
Настільний теніс. Жінки. Командна першість
1. Китай. 2. Японія. 3. Гонконг.
Стрибки у воду. Жінки. Вишка
1. Цюань Хунчань – 466,20. 2. Чень Юйсі (обидві – Китай) – 425,40. 3. Ву (Австралія) – 371,40... 29. ЛИСКУН (Україна).
Скелелазіння. Чоловіки. Комбінація
1. Хінес (Іспанія) – 28. 2. Коулман (США) – 30. 3. Шуберт (Австрія) – 35.
Скейтбординг. Чоловіки. Парк
1. Палмер (Австралія) – 95,83. 2. Баррус (Бразилія) – 86,14. 3. Джуно (США) – 84,13.
Хокей на траві. Чоловіки
1. Бельгія. 2. Австралія. 3. Індія.
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