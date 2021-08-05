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    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді

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    Анжеліка Терлюга виграла срібну нагороду - Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Анжеліка Терлюга виграла срібну нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Каратистка з Одеси провела дуже важкий день на Іграх

    Анжеліка Терлюга зробила собі подарунок перед весіллям. Після Олімпіади вона збирається заміж, а в Японії одеситка виграла срібну нагороду. Хотіла, звичайно, медаль найвищої проби. Але й друге місце назавжди увійде в історію. Карате дебютує на Іграх, і вже перший наш представник зумів дійти до фіналу. Анжеліка вдало виступила в груповому турнірі, а згодом перемогою завершила й півфінальний поєдинок.

    Срібна медаль Терлюги стала третьою в скарбничці української збірної на Іграх у Токіо. Також в активі команди золота нагорода, і дев'ять бронзових.

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    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді
    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді

    Анжеліка раніше перемагала на чемпіонаті Європи.

    Срібні медалі в Токіо здобули також плавець Михайло Романчук і борець Парвіз Насібов.

    У п’ятницю, 6 серпня, на килим вийдуть каратисти Станіслав Гаруна і Аніта Серьогіна.

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    Теги: Олімпіада
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    Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді