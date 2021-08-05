Як Терлюга здобула третє українське «срібло» на Олімпіаді

Каратистка з Одеси провела дуже важкий день на Іграх

Анжеліка Терлюга зробила собі подарунок перед весіллям. Після Олімпіади вона збирається заміж, а в Японії одеситка виграла срібну нагороду. Хотіла, звичайно, медаль найвищої проби. Але й друге місце назавжди увійде в історію. Карате дебютує на Іграх, і вже перший наш представник зумів дійти до фіналу. Анжеліка вдало виступила в груповому турнірі, а згодом перемогою завершила й півфінальний поєдинок.

Срібна медаль Терлюги стала третьою в скарбничці української збірної на Іграх у Токіо. Також в активі команди золота нагорода, і дев'ять бронзових.

Анжеліка раніше перемагала на чемпіонаті Європи.

Срібні медалі в Токіо здобули також плавець Михайло Романчук і борець Парвіз Насібов.

У п’ятницю, 6 серпня, на килим вийдуть каратисти Станіслав Гаруна і Аніта Серьогіна.