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Чи дійсно США воюють з Іраном? Венс прояснив ситуацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чи дійсно США воюють з Іраном? Венс прояснив ситуацію
Американський віцепрезидент заявив, що США «не в стані війни з Іраном»
фото: Reuters

Джей Ді Венс: «Іранці явно не дуже добрі у війні»

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не воюють з Іраном. Як повідомляє «Главком» таку заяву він зробив у короткому інтерв'ю NBC News.

За словами політика, США успішно затримали розвиток ядерної програми Ірану, а тепер працюватимуть над остаточним демонтажем ядерної програми Ірану. «Ми перебуваємо в стані війни з його ядерними амбіціями», – сказав він.

Венс відмовився підтверджувати, що ядерні об'єкти країни були повністю знищені. Тим часом політик заявив, що президент США Дональд Трамп сподівається знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

«Іранці явно не дуже добрі у війні. Можливо, їм слід наслідувати приклад президента Трампа і дати світу шанс, – сказав Венс. – Якщо вони серйозно налаштовані, то я гарантую вам, що президент США теж».

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. 

До слова, США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.

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Теги: США Іран Дональд Трамп Джей Ді Венс

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